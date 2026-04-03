Не без "сюрпризів": яка погода буде в Україні завтра і чого чекати на Вербну неділю

Найближчими днями погода побалує українців теплом, хоча місцями ймовірні небезпечні явища. Насолоджуватися сонцем синоптики радять вже зараз, адже пізніше ситуація може різко змінитись.

Докладніше про прогноз погоди на першу суботу квітня, попередження УкрГМЦ і синоптичну ситуацію на Вербну неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Прогноз на завтра : 4 квітня в Україні буде хмарно, але тепло - до +18°C. На півдні та сході можливі грози.

: 4 квітня в Україні буде хмарно, але тепло - до +18°C. На півдні та сході можливі грози. Вербна неділя : 5 квітня буде сонячним і сухим, проте вітер посилиться і буде рвучким.

: 5 квітня буде сонячним і сухим, проте вітер посилиться і буде рвучким. Небезпечні явища : у Чернігівській області деяким річкам може бути "тісно", а у Карпатах - зберігається загроза лавин.

: у Чернігівській області деяким річкам може бути "тісно", а у Карпатах - зберігається загроза лавин. Ситуація в Києві : у столиці на вихідних очікується комфортна погода, без опадів.

: у столиці на вихідних очікується комфортна погода, без опадів. Зміна погоди: наступного тижня Україну може "накрити" похолодання.

Що буде з погодою в Україні завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру на добу 4 квітня, погода в Україні буде хмарною, з проясненнями.

Короткочасний дощ і навіть гроза ймовірні місцями:

на півдні;

на сході;

у Дніпропетровській області.

На решті території країни - без опадів.

Вночі та вранці у північно-східній частині України подекуди може бути туман.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі - близько 5-10 градусів тепла;

вдень - від 13 до 18 градусів вище нуля.

У західних областях - дещо прохолодніше:

вночі - близько 1-6°C;

вдень - близько 10-15°C.

Прогноз погоди по Україні на 4 квітня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Які небезпечні явища ймовірні найближчими днями

Згідно з попередженням УкрГМЦ про небезпечні гідрологічні явища, у період з 3 по 6 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля:

на річці Десна;

на її притоках - річках Снов і Сейм.

"З добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-5 см", - уточнили спеціалісти.

Зазначається, що з огляду на таку ситуацію очікується:

подальше затоплення понижених ділянок заплави Десни біля Новгород-Сіверського (у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області);

подальше затоплення понижених ділянок на річці Снов біля Сновська (у Корюківському районі Чернігівської області);

перелив дороги місцевого значення (у Новгород-Сіверському і Чернігівському районах Чернігівської області).

"І рівень небезпеки - жовтий", - повідомили в УкрГМЦ.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, до 5 квітня очікується сніголавинна небезпека (у зв'язку з відлигою) на високогір'ї Івано-Франківської.

До 6 квітня - значна сніголавинна небезпека на високогір'ї східної частини Закарпатської області.

"3 рівень - помаранчевий", - пояснили українцям.

Попередження про сніголавинну небезпеку (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в суботу в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 4 квітня також буде хмарною, з проясненнями. Без опадів.

Вітер - переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 6-8°C;

по області - близько 5-10°C.

Температура повітря вдень:

у Києві - близько 15-17°C;

по області - близько 13-18°C.

Прогноз на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою на Вербну неділю

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, впродовж перших квітневих вихідних, зокрема й на Вербну неділю, погода в Україні "очікується тепла".

"Із температурою повітря +12+19 градусів", - уточнила спеціаліст.

5 квітня повсюди в Україні опадів не передбачається.

"Взагалі, на Вербну неділю буде така погода, яку ми, зазвичай, очікуємо на Пасху - в усій Україні буде сонячно та тепло", - зауважила синоптик.

При цьому вона звернула увагу на важливий нюанс.

"У неділю посилиться північно-західний вітер, буде рвучким", - пояснила Діденко.

У Києві погода в неділю, за її словами, очікується "чудова":

суха;

сонячна;

до +14°C;

з вітром північно-західного напрямку.

Прогноз погоди від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Насамкінець Діденко нагадала, що з 7 квітня в Україну прийде похолодання.

"На наступному тижні повсюди переважатиме холодна погода з поступовим зниженням температури повітря", - уточнила вона.