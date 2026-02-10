ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Затягивают с восстановлением света: Зеленский пригрозил местным властям выводами

Украина, Вторник 10 февраля 2026 14:36
UA EN RU
Затягивают с восстановлением света: Зеленский пригрозил местным властям выводами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не во всех областях проблемы со светом решаются вовремя, и анонсировал выводы по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Президент рассказал, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"Не во всех громадах проблемы решаются вовремя, и по этому должны быть выводы. Также есть вопросы по городам Днепровщины, в частности по Кривому Рогу. Реакция власти на местах на длительные отключения и связанные с этим проблемы часто является запоздалой", - сказано в его заявлении.

Зеленский отметил, что Воздушные силы ВСУ сейчас должны действовать значительно оперативнее, чтобы усилить защиту Харьковщины и других областей, граничащих с РФ, от дронов-камикадзе.

"В части громад Одесской области принимаются дополнительные меры для поддержки людей, чьи дома на электроотоплении. Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", - подчеркнул президент.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в ночь на сегодня, 10 февраля, оккупанты нанесли циничный удар по энергетике Одесской области - пострадал объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, россияне осуществили комбинированный удар по Украине. Для своих атак враг применил стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные дроны.

Той ночью россияне били по разным регионам Украины, однако основной целью стали именно западные области. В "Укрэнерго" сообщали о массированной атаке на объекты энергосистемы, из-за чего в большинстве регионов ввели аварийные отключения света.

Согласно данным Кабмина, под удар попали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ - основа энергосети Украины, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

Более того, в ДТЭК вечером сообщили, что в Киеве свет подают только на 1,5-2 часа в сутки, добавив, что ближайшие дни будут тяжелыми. Однако энергетикам удалось стабилизировать систему, поэтому утром 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключений.

