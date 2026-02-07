Свет будет 2 часа: киевлян предупредили о "тяжелых днях"

Ближайшие дни для Киева будут чрезвычайно тяжелыми. Жители столицы уже прямо сейчас получают подачу электроэнергии только до 2 часов в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

В Минэнерго проинформировали, что сегодня состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. В частности, после последнего массированного обстрела РФ ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Сегодня враг атаковал энергообъекты в ряде областей, и из-за повреждения высоковольтных подстанций были вынужденно разгружены АЭС. Поэтому сейчас в большинстве до сих пор аварийные отключения света. На всех объектах продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, у киевлян пока свет всего два часа.

"Потеря мощности в результате ночной атаки создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми. Сейчас жители столицы получают электроэнергию только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что энергетики делают все возможное для балансировки системы. Также в столице разворачивают дополнительные опорные пункты несокрушимости в одном районе.

Что говорят в ДТЭК

Компания ДТЭК проинформировала, что в результате ночной атаки РФ были повреждены две их теплоэлектростанции и ключевые высоковольтные подстанции.

Также там подтвердили информацию о вынужденно разгруженных АЭС и добавили, что Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии.

"Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Самое сложное - в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас есть полтора-два часа в сутки. Впереди сложные дни", - резюмировали в компании.