В ГСЧС рассказали, как безопасно включать бытовую технику после отключения электроэнергии

После восстановления электроэнергии важно правильно включать бытовую технику. Несоблюдение правил может привести к поломкам и авариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГСЧС Украины в сети Telegram.

Когда электричество возвращается, многие спешат сразу включить микроволновку, стиральную машину или электрочайник. Спешка может стать причиной аварий, выхода техники из строя или даже пожара. Чтобы этого избежать, в ГСЧС советуют соблюдать несколько простых правил.

Отключаем энергоемкие приборы

На время перебоев или немедленного появления света все приборы, потребляющие много энергии, следует отключить из сети. Это позволит снизить нагрузку на электросеть и избежать резких перепадов напряжения.

Включаем постепенно

Когда электричество появилось, не включайте все приборы одновременно. Начните с маломощных устройств, постепенно подключая более энергоемкие приборы. Такой подход помогает сети стабилизироваться и защищает технику от поломок.

Электрогенераторы и насосные станции

Особое внимание стоит уделить генераторам и насосным станциям. Их подключение следует осуществлять не менее чем через 20 минут после восстановления подачи электроэнергии. Эти устройства потребляют большое количество энергии, и преждевременное подключение может вызвать перенапряжение в сети.