ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш

05:00 05.03.2026 Чт
2 мин
Раньше армия РФ тратила тысячи долларов, а теперь беспилотники получили аналог на порядок дешевле
aimg Никончук Анастасия
Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш Фото: российский военный (GettyImages)

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о массовом использовании российскими оккупационными войсками дешевых разведывательных дронов на базе БПЛА "Молния", заменивших дорогостоящие ударные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию специалиста по системам РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова в сети Telegram.

Читайте также: Опыт Украины напугал Европу: 10 стран срочно готовят планы эвакуации на случай войны

Массовое применение "Молний" на фронте

Российские войска активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте.

Сообщается, что ранее враг использовал более дорогие БПЛА – "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

Из-за эффективной работы зенитных подразделений Сил обороны эти аппараты активно уничтожались, что вынудило оккупантов искать более экономичную замену.

Технические особенности дронов

По словам Бескрестнова, каждый день ему присылают до десяти фотографий дронов "Молния", которые стали массово появляться на фронте.

Конфигурация устройств стандартная: камера SIYI ZR10, модуль AI от SIY, меш-модем 1300–1500 МГц мощностью 2х2 Вт. Отличие между аппаратами заключается лишь в свитче-эзернет, отмечает эксперт.

Эффективность против Сил обороны

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что несмотря на дешевизну "Молний", их массовое применение позволяет российским войскам вести разведку с минимальными затратами.

Ранее дорогостоящие дроны терялись из-за мощных зенитных систем Сил обороны, а теперь оккупанты массово используют менее ценные аппараты, чтобы компенсировать потери и поддерживать разведывательные операции.

Напоминаем, что президент РФ диктатор Владимир Путин утвердил новый указ о росте численности российской армии до более чем 2,3 миллиона человек. Согласно документу от 4 марта 2026 года (№ 139), штат Вооруженных сил РФ теперь насчитывает 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 — это действующие военнослужащие. При этом предыдущий указ от 16 сентября 2024 года утратил силу, уточняют официальные источники.

Отметим, что в результате недавней атаки дронов на порт в Новороссийске российский фрегат "Адмирал Эссен" получил повреждения, в частности пострадала средняя надстройка корабля, где сдетонировали гранатометы ПК-10 для постановки пассивных помех.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Дрони Российская Федерация
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине