Российские войска массово перебрасывают дешевые дроны на фронт, - Флеш

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов сообщил о массовом использовании российскими оккупационными войсками дешевых разведывательных дронов на базе БПЛА "Молния", заменивших дорогостоящие ударные аппараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию специалиста по системам РЭБ и связи, советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова в сети Telegram.

Массовое применение "Молний" на фронте

Российские войска активно используют дешевые разведывательные дроны "Молния" для ведения наблюдения на фронте.

Сообщается, что ранее враг использовал более дорогие БПЛА – "Орланы", "Залы" и "Суперкамы", стоимость которых доходила до десятков тысяч долларов.

Из-за эффективной работы зенитных подразделений Сил обороны эти аппараты активно уничтожались, что вынудило оккупантов искать более экономичную замену.

Технические особенности дронов

По словам Бескрестнова, каждый день ему присылают до десяти фотографий дронов "Молния", которые стали массово появляться на фронте.

Конфигурация устройств стандартная: камера SIYI ZR10, модуль AI от SIY, меш-модем 1300–1500 МГц мощностью 2х2 Вт. Отличие между аппаратами заключается лишь в свитче-эзернет, отмечает эксперт.

Эффективность против Сил обороны

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что несмотря на дешевизну "Молний", их массовое применение позволяет российским войскам вести разведку с минимальными затратами.

Ранее дорогостоящие дроны терялись из-за мощных зенитных систем Сил обороны, а теперь оккупанты массово используют менее ценные аппараты, чтобы компенсировать потери и поддерживать разведывательные операции.