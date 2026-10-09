Три района Киева разворачивают "пункты несокрушимости", там самая тяжелая ситуация со светом

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В трех районах Киева разворачивают пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Речь идет об Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Там сейчас самая тяжелая ситуация с электроснабжением в столице. Соответствующее поручение получили руководители этих районов. "Пункты должны быть оснащены необходимыми средствами, чтобы люди могли зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые гаджеты", - говорится в сообщении КГГА. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях энергосети и объектах передачи электричества.