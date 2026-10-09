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Три района Киева разворачивают "пункты несокрушимости", там самая тяжелая ситуация со светом

16:00 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Три района Киева разворачивают "пункты несокрушимости", там самая тяжелая ситуация со светом Фото: в Киеве разворачивают пункты несокрушимости (facebook.com DSNSKyiv)
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В трех районах Киева разворачивают пункты несокрушимости.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Речь идет об Оболонском, Подольском и Святошинском районах. Там сейчас самая тяжелая ситуация с электроснабжением в столице. Соответствующее поручение получили руководители этих районов.

"Пункты должны быть оснащены необходимыми средствами, чтобы люди могли зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые гаджеты", - говорится в сообщении КГГА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о многочисленных повреждениях энергосети и объектах передачи электричества.

Возобновление, по его словам, ведется круглосуточно. Кроме того, к городским властям Киева есть претензии из-за почти полного невыполнения необходимых шагов.

Также мы писали, что 9 октября россияне ударили по двум энергообъектам ДТЭК на Днепропетровщине.

По данным компании, вечером один объект атаковали "Шахеды", а утром по другому ударил реактивный дрон, при этом работники не пострадали.

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