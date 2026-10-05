В Одесской области запретили пребывание людей и транспорта на побережье моря

В Одесской области был введен особый режим на побережье Черного моря. На определенных территориях запретили находиться и передвигаться людям, а также въезжать и выезжать по транспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий приказ начальника Одесской ОВА и командира оперативно-тактической группировки "Одесса", опубликованный 5 октября.

Где будут действовать ограничения

Особый режим распространяется на:

побережье Черного моря;

залива;

внутренние морские воды в пределах пляжных зон;

территории пляжных зон в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря в Одесской области.

На этих территориях запрещено пребывание и передвижение граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также вход и выход людей и въезд и выезд транспортных средств.

Причиной ограничений в приказе называют высокую угрозу жизни и здоровью людей из-за вооруженной агрессии России, а также необходимость обеспечить общественную безопасность и сохранить жизнь гражданских.

Кто сможет попасть на эти территории

Исключение предусмотрено для военнослужащих ВСУ, Госспецтрансслужбы, Нацгвардии, Госпогранслужбы, представителей правоохранительных органов, СБУ, ГМС, ГСЧС и экстренной медицинской помощи.

Их доступ разрешается с учетом ситуации и после согласования с комендантом.

Владельцы и пользователи помещений, а также земельных участков в пределах территорий, на которые распространяется особый режим, также должны соблюдать установленные запреты и учитывать их во время хозяйственной деятельности. В случае обнаружения мин, снарядов или других подозрительных предметов они должны уведомлять ГСЧС или полицию.

Что могут делать патрули

Патрули получили право проверять документы и пропуски. При необходимости они могут досматривать вещи, транспорт, багаж и грузы.

Также патрули могут задерживать и доставлять в полицию людей, совершивших или совершающих правонарушения, а также временно ограничивать или запрещать пребывание и передвижение людей и движение транспорта на отдельных участках.

Что изменилось

Новый приказ отменил документ от 11 июня 2026 года, ранее устанавливавший особый режим на отдельных территориях Одесской области.

В предыдущем документе предполагалась возможность пребывания людей в определенных пляжных зонах при соблюдении мер безопасности. В новом приказе такого списка разрешенных пляжей уже нет. В то же время, установлен общий запрет на пребывание и передвижение людей на территориях, на которые распространяется особый режим.