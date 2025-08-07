ua en ru
В платье за 22 тысячи от Элины Свитолиной: звезда "Сплетницы" очаровала модным образом (фото)

Четверг 07 августа 2025 19:15
В платье за 22 тысячи от Элины Свитолиной: звезда "Сплетницы" очаровала модным образом (фото) Келли Резерфорд в платье из коллекции Bevza и Свитолина (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда "Сплетницы" Келли Резерфорд снова поддержала украинскую моду. На этот раз она появилась в наряде от украинского бренда Bevza, созданном в коллаборации с теннисисткой Элиной Свитолиной.

РБК-Украина рассказывает, каким образом покорила актриса и что известно о платье из коллекции BevzaxSvitolina.

Келли Резерфорд выбрала платье BevzaxSvitolina

Актриса, известная по ролям в сериалах "Сплетница" и "Район Меллроуз" блеснула модным образом в своем профиле в Instagram. Традиционно она показала очередной лук в лифте.

На этот раз для выхода в люди знаменитость надела платье "Элина" в чистом белом цвете, которое создано в стиле поло.

В платье за 22 тысячи от Элины Свитолиной: звезда &quot;Сплетницы&quot; очаровала модным образом (фото)Резерфорд поддержала украинский бренд (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Белоснежная палитра платья отсылает к элегантному дресс-коду Уимблдона, а силуэт подчеркивает силу и уверенность женщины.

Платье изготовлено из 100% хлопка, сочетает лаконичность и изысканность.

Дополнила звезда образ босоножками, солнцезащитными очками и черной сумкой.

В платье за 22 тысячи от Элины Свитолиной: звезда &quot;Сплетницы&quot; очаровала модным образом (фото)Келли Резерфорд в платье "Элина" (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Сколько стоит платье BevzaxSvitolina

Стоимость модного наряда достигает 22 500 гривен. У коллаборации со Свитолиной также есть благотворительная цель. Часть средств с продажи будет направлена на стипендии для молодых украинских теннисистов.

Что известно о сотрудничестве Bevza и Свитолиной

Украинская теннисистка стала соавтором новой коллекции женской одежды, которую презентовали в июне этого года.

Кроме платья "Элина", в капсуле можно найти жилет ручной работы с ромбовидным узором, широкие брюки белого цвета, фирменный бант и хлопковую панаму с монограммой.

Минимализм и элегантность являются основой украинского бренда, который получил мировое признание. И в коллекции с теннисисткой эта тенденция продолжается.

Напомним, Келли Резерфорд не впервые примеряет украинское. Ранее она очаровала образом от Gunia Project.

Также актриса выбирала одежду брендов KULAKOVSKY и BAZHANE BTQ.

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Келли Резерфорд, сайт BEVZA.

