ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумками

Четверг 07 августа 2025 14:15
UA EN RU
Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумками Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Как масс-маркет копирует люкс и почему мы видим в магазинах одни и те же фасоны? Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, откуда берутся модные тренды и на что стоит обращать внимание, чтобы понимать, что на пике сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.

Балетки с острым носком

Как известно, уже несколько сезонов в трендах балетки. Такой фасон обуви вернулся, но уже не как милый школьный вариант, а как часть эстетики конца 1990-х - начала 2000-х. Miu Miu сделали их суперострыми и при этом стильными.

"Если видишь в магазине балетки с острым носом и минималистичным дизайном - это точно намек на Miu Miu", - отметил стилист.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан рассказал про тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетеная сумка

Сумки типа Jodie, Sardine, или просто плетеный формат - фирменный признак Bottega. Их сумки стали классикой. Мягкие, объемные, идеальные на каждый день.

"Если видишь в масс-маркете что-то похожее с толстыми плетеными ручками - знай, что это вдохновение Bottega", - отметил Андре Тан.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан рассекретил, как появляются тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мини-юбка в школьном стиле

Обычно это плиссированная мини-юбка в клетку (в духе школьной формы), часто - с высокой или низкой посадкой, иногда - с пряжками, ремешками, декоративными элементами. Цвета: классическая темно-синяя, бордовая, серая, бежевая, зеленая клетка.

"Уже третий год мини не сдает позиций. Юбки с низкой посадкой, часто с ремнями и складками. Именно Miu Miu сделали из этого фетиш модной молодежи", - подчеркнул стилист.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Большая соломенная шляпа

Соломенная шляпа - тренд, особенно летом 2025 года. Она не только защищает от солнца, но и служит стильным акцентом в образе.

"Соломенные шляпы Jacquemus - как для фотосессии в Провансе. Края - волнистые или огромные, а форма - немного преувеличена", - отметил Тан.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан назвал тренды на лето и откуда они взялись (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сумка с выгнутой ручкой

Prada Cleo - одна из самых узнаваемых сумок лета 2025. Элегантная, имеет фирменную изогнутую ручку и мягкий блеск. Выглядит минималистично, но дорого.

"В масс-маркете ее активно копируют - обращай внимание на такие силуэты в черном или белом цветах", - подчеркнул Тан.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан рассказал про тренды (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Плетеная сумка с вышивкой

Еще один трендовый аксессуар на лето 2025 - плетеная сумка с контрастной вышивкой.

"Сумка Anagram от Loewe стала поистине культовой сумкой этим летом! Ее можно узнать по простому шрифту или вышивке. В магазинах найдешь много вариантов "в стиле Loewe" - особенно из натуральных материалов и спокойных цветах", - подытожил модельер.

Как появляются модные тренды: Андре Тан показал примеры с балетками и сумкамиАндре Тан рассказал про тренды на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики