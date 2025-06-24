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Звезда "Сплетницы" показала, как эффектно носить украинский наряд (фото)

Вторник 24 июня 2025 23:36
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Звезда "Сплетницы" показала, как эффектно носить украинский наряд (фото) Актриса примерила рубашку и фартук бренда Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские бренды продолжают покорять голливудских звезд. Так, на днях Келли Разерфорд из сериалов "Сплетница" и "Район Мелроуз" поразила появлением в стильном образе от модного бренда Gunia Project.

Как стильно носить украинское, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Современная классика в белом

На опубликованных фото звезда позирует в лифте в total white look. Для выхода в свет она соединила объемную рубашку украинского бренда, брюки от Heidi Merrick и изящные мюли Anny Nord. Получился стильный и сдержанный образ.

Звезда &quot;Сплетницы&quot; показала, как эффектно носить украинский наряд (фото)Келли Разерфорд в стильном total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Этническая элегантность

Особый восторг вызвал второй образ. Здесь Келли уже добавила этнические мотивы благодаря вышитому платью-фартуку от Gunia Project.

Каждая из вещей стоит более 9 тысяч гривен, а на создание фартука придется ждать до месяца.

Особый акцент добавили большие белые очки и собранные волосы. Образ удачно соединил современность и традиции.

Звезда &quot;Сплетницы&quot; показала, как эффектно носить украинский наряд (фото)Келли Разерфорд в одежде от Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Как отреагировали в сети

Пользователи с восторгом оценили модный образ в украинском стиле. Актрису засыпали комплиментами.

  • "Дорогая Келли, спасибо за поддержку украинских брендов!"
  • "Какая красивая стилизация".
  • "Спасибо, что надела украинский наряд. Спасибо, что поддерживаешь украинские бренды".
  • "Вау, вам очень идет".
  • "Вы выглядите потрясающе!"
  • "Всегда непревзойденная!"

Не смолчал и сам бренд одежды. В комментарии они выразили восторг от образов знаменитости.

"Вы выглядите совершенно потрясающе. Это настоящая радость видеть вас в наших изделиях! Спасибо за вашу поддержку, она так много для нас значит", - написали представители модного дома.

Что известно о бренде Gunia Project

Украинский бренд был основан в 2019 году Марией Гаврилюк и Натальей Каменской. Его название происходит от гуцульской шубы "гуни" - это первое, что было создано в рамках проекта.

Сегодня модный дом занимается производством исключительных вещей на основе украинской и мировой культур. Известен дизайнерскими вещами, которые сочетают традиции и современность.

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