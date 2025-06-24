Звезда "Сплетницы" показала, как эффектно носить украинский наряд (фото)
Украинские бренды продолжают покорять голливудских звезд. Так, на днях Келли Разерфорд из сериалов "Сплетница" и "Район Мелроуз" поразила появлением в стильном образе от модного бренда Gunia Project.
Как стильно носить украинское, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.
Современная классика в белом
На опубликованных фото звезда позирует в лифте в total white look. Для выхода в свет она соединила объемную рубашку украинского бренда, брюки от Heidi Merrick и изящные мюли Anny Nord. Получился стильный и сдержанный образ.
Келли Разерфорд в стильном total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Этническая элегантность
Особый восторг вызвал второй образ. Здесь Келли уже добавила этнические мотивы благодаря вышитому платью-фартуку от Gunia Project.
Каждая из вещей стоит более 9 тысяч гривен, а на создание фартука придется ждать до месяца.
Особый акцент добавили большие белые очки и собранные волосы. Образ удачно соединил современность и традиции.
Келли Разерфорд в одежде от Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Как отреагировали в сети
Пользователи с восторгом оценили модный образ в украинском стиле. Актрису засыпали комплиментами.
- "Дорогая Келли, спасибо за поддержку украинских брендов!"
- "Какая красивая стилизация".
- "Спасибо, что надела украинский наряд. Спасибо, что поддерживаешь украинские бренды".
- "Вау, вам очень идет".
- "Вы выглядите потрясающе!"
- "Всегда непревзойденная!"
Не смолчал и сам бренд одежды. В комментарии они выразили восторг от образов знаменитости.
"Вы выглядите совершенно потрясающе. Это настоящая радость видеть вас в наших изделиях! Спасибо за вашу поддержку, она так много для нас значит", - написали представители модного дома.
Что известно о бренде Gunia Project
Украинский бренд был основан в 2019 году Марией Гаврилюк и Натальей Каменской. Его название происходит от гуцульской шубы "гуни" - это первое, что было создано в рамках проекта.
Сегодня модный дом занимается производством исключительных вещей на основе украинской и мировой культур. Известен дизайнерскими вещами, которые сочетают традиции и современность.
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