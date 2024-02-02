Звезда "Сплетницы" показалась в стильной одежде от украинских брендов: сколько стоят "луки" (фото)
Известная актриса Келли Резерфорд, игравшая маму Сирены в сериале "Сплетница", продемонстрировала стильные наряды. Звезда примеряла трендовую дубленку от украинского бренда. Более того, впоследствии она показала шубку, которую тоже сделали украинцы.
Сколько стоят стильные вещи, которые примеряла актрисой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы Резерфорд, а также брендов KULAKOVSKY и BAZHANE BTQ.
Как выглядит "лук" с дубленкой от звезды "Сплетницы"
Актриса опубликована новый пост и показала свой наряд, позируя перед зеркалом в лифте. Резерфорд примерила многослойный "лук" - белые прямые джинсы, серый гольф и вязаный свитер. Также она дополнила свой образ стильными очками и сапогами.
Но главная "изюминка" всего наряда - стильная дубленка. Уже несколько сезонов этот вариант верхней одежды не выходит из моды.
Звезда "Сплетницы" показала, как носить трендовую дубленку (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Актриса сделала отметку и показала, что выбрала дубленку от бренда KULAKOVSKY. Его основатель - украинец Артур Кулаковский.
Впоследствии на это обратили внимание и на странице бренда. Как стало известно, такая дубленка стоит 1 тысячу 430 долларов - примерно 53 тысячи гривен.
Что носит звезда "Сплетницы" (скриншоты)
Шубка за 87 тысяч
Впоследствии актриса показала еще один интересный "лук". Она примеряла серую эко-шубку макси-длины от бренда BAZHANE BTQ. Свой образ Резерфорд дополнила черными очками и гольфом с высокой горловиной.
Шуба звезды "Сплетницы" (скриншот)
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