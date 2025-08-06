Как носить деним летом: MamaRika задает тренды (фото)
Певица MamaRika показала на собственном примере, как стильный образ может поднять настроение. Последние дни она чувствовала себя на грани, но удачно подобранный модный лук из денима вернул уверенность и зарядил энергией.
РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает, как стильно носить одежду из денима и излучать легкость даже в самые сложные дни.
Как MamaRika носит макси-юбку из денима
Артистка доказала, что модный лук - настоящая терапия, а джинсовая макси-юбка может стать главным элементом летнего гардероба. На фото, опубликованном в Instagram-stories, она позирует в городе в стильном образе.
"Сегодня встала, послала депрессуху, надела юбчулю и пошла жить эту жизнь", - поделилась она.
Артистка выбрала голубую макси-юбку с высоким разрезом, которую дополнил пояс-цепочка. На верх она накинула короткий белый топ с принтом и красными акцентами по краям, который гармонично сочетается с цветом кедов.
Завершает комбинацию стильная маленькая сумочка из денима в тон юбки, которую MamaRika держит в руке. Идеальная деталь для летнего образа.
Как стильно носить джинсовую юбку (фото: instagram.com/mamarika_official)
Получился контрастный и одновременно элегантный образ, который идеально подходит для уличной прогулки или повседневных дел.
Юбка в такой длине обеспечивает комфорт, а высокий разрез - свободу движений и дополнительную вентиляцию. Именно такие вещи - мастхэв в летнем гардеробе.
Как носить деним летом, чтобы быть в тренде
- Выбирайте светлый деним. Он не притягивает солнце, как темный, и выглядит свежее.
- Отдавайте предпочтение "свободным" силуэтам. Это могут быть макси-юбки, шорты-клеш или сарафаны.
- Комбинируйте с открытым верхом. Топы, майки или легкие рубашки создадут баланс и не дадут перегреться.
- Добавляйте акценты. Сумочки, пояса, цепочки позволяют создать стильный и уникальный образ.
- Играйте с цветом. Сочетайте деним с яркой обувью или аксессуарами, как у MamaRika.
Что носит MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Образ певицы в очередной раз напоминает о важности экспериментов в стиле. Не бойтесь добавлять в ежедневный лук немного дерзости.
Певица показала, что даже в момент, когда тебя "накрывает", мода способна спасти, стать источником вдохновения и самовыражения.
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