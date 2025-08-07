5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни лета
Август 2025 года радует модными решениями, в которых сочетаются комфорт и стиль. В этом месяце в тренде легкие ткани, яркие акценты и нестандартные силуэты.
Брюки капри
Возвращение 2000-х продолжается, и капри - яркое тому подтверждение. Эти укороченные брюки до середины икры снова в моде, особенно в облегающем или спортивном крое.
Белые капри (фото: instagram.com/styledsara)
С чем носить:
- объемный пиджак оверсайз + лодочки или мюли на каблуке
- укороченный топ или рубашка на завязках
- спортивная майка + балетки или кроссовки.
Совет: выбирайте однотонные или кожаные модели для более утонченного образа.
Капри - тренд лета и осени 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)
Массивные браслеты
Бижутерия снова становится заявлением, а не фоном. Массивные браслеты - особенно в золоте - сочетаются с минималистичной одеждой и подчеркивают запястья.
С чем носить:
- простое платье-футляр или комбинезон
- тотал лук в нейтральных оттенках (белый, черный, беж)
- рубашка с закатанными рукавами + джинсы.
Совет: носите по два-три браслета на одном запястье - многослойность работает на эффектность.
Массивные браслеты в моде (фото: instagram.com/ingridedvinsen)
Принт в горошек
В 2025 году ретро снова на пике популярности. Горошек - особенно крупный или асимметричный - добавляет романтики и винтажного шика. Актуален в черно-белой гамме или контрастных сочетаниях (красный / белый, синий / белый).
Юбка с принтом в горошек (фото: instagram.com/annelauremais)
С чем носить:
- юбка в горошек + белая футболка + сандалии
- платье в горошек + платформа или мюли
- топ с принтом + джинсы-карго.
Совет: избегайте полностью "винтажного" образа, чтобы не выглядеть нарочито. Современная обувь и аксессуары спасут лук.
Горошек в трендах лета 2025 (фото: instagram.com/emmaleger)
Платок на поясе
Тренд, который выглядит просто, но добавляет образу изюминку. Шелковый или хлопковый платок вместо ремня - на джинсы, юбку или даже поверх платья.
Трендовый прием на лето 2025 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)
С чем носить:
- джинсы с высокой посадкой + белая рубашка
- летнее платье + платок вместо ремня + сандалии
- юбка миди + майка + платок на бедрах.
Совет: выбирайте яркий принт или монохром под цвет обуви или сумки.
Шелковый платок - тренд сезона (фото: instagram.com/chrystelleeriksberger)
Штаны "Аладдины"
Удобство + стиль = главный тренд сезона. Свободные, струящиеся брюки из легких тканей подчеркивают расслабленный силуэт и отлично подходят для жары.
С чем носить:
- короткий топ + сандалии или шлепанцы
- минималистичный жилет или бандо
- тонкий ремень + сумка через плечо.
Совет: добавьте крупные серьги или браслет, чтобы сбалансировать объем в нижней части образа.
Брюки "Аладдины" на пике популярности летом (фото: instagram.com/johannalager)
