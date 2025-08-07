ua en ru
5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни лета

Четверг 07 августа 2025 07:15
5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни лета Что носить в августе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Август 2025 года радует модными решениями, в которых сочетаются комфорт и стиль. В этом месяце в тренде легкие ткани, яркие акценты и нестандартные силуэты.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Брюки капри

Возвращение 2000-х продолжается, и капри - яркое тому подтверждение. Эти укороченные брюки до середины икры снова в моде, особенно в облегающем или спортивном крое.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаБелые капри (фото: instagram.com/styledsara)

С чем носить:

  • объемный пиджак оверсайз + лодочки или мюли на каблуке
  • укороченный топ или рубашка на завязках
  • спортивная майка + балетки или кроссовки.

Совет: выбирайте однотонные или кожаные модели для более утонченного образа.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаКапри - тренд лета и осени 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Массивные браслеты

Бижутерия снова становится заявлением, а не фоном. Массивные браслеты - особенно в золоте - сочетаются с минималистичной одеждой и подчеркивают запястья.

С чем носить:

  • простое платье-футляр или комбинезон
  • тотал лук в нейтральных оттенках (белый, черный, беж)
  • рубашка с закатанными рукавами + джинсы.

Совет: носите по два-три браслета на одном запястье - многослойность работает на эффектность.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаМассивные браслеты в моде (фото: instagram.com/ingridedvinsen)

Принт в горошек

В 2025 году ретро снова на пике популярности. Горошек - особенно крупный или асимметричный - добавляет романтики и винтажного шика. Актуален в черно-белой гамме или контрастных сочетаниях (красный / белый, синий / белый).

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаЮбка с принтом в горошек (фото: instagram.com/annelauremais)

С чем носить:

  • юбка в горошек + белая футболка + сандалии
  • платье в горошек + платформа или мюли
  • топ с принтом + джинсы-карго.

Совет: избегайте полностью "винтажного" образа, чтобы не выглядеть нарочито. Современная обувь и аксессуары спасут лук.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаГорошек в трендах лета 2025 (фото: instagram.com/emmaleger)

Платок на поясе

Тренд, который выглядит просто, но добавляет образу изюминку. Шелковый или хлопковый платок вместо ремня - на джинсы, юбку или даже поверх платья.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаТрендовый прием на лето 2025 (фото: instagram.com/amaka.hamelijnck)

С чем носить:

  • джинсы с высокой посадкой + белая рубашка
  • летнее платье + платок вместо ремня + сандалии
  • юбка миди + майка + платок на бедрах.

Совет: выбирайте яркий принт или монохром под цвет обуви или сумки.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаШелковый платок - тренд сезона (фото: instagram.com/chrystelleeriksberger)

Штаны "Аладдины"

Удобство + стиль = главный тренд сезона. Свободные, струящиеся брюки из легких тканей подчеркивают расслабленный силуэт и отлично подходят для жары.

С чем носить:

  • короткий топ + сандалии или шлепанцы
  • минималистичный жилет или бандо
  • тонкий ремень + сумка через плечо.

Совет: добавьте крупные серьги или браслет, чтобы сбалансировать объем в нижней части образа.

5 модных трендов августа 2025: что носить в последние жаркие дни летаБрюки "Аладдины" на пике популярности летом (фото: instagram.com/johannalager)

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Sara Walker, JILL WALLACE, Ingrid Fagerli Edvinsen, Adenorah, Emma Rose, AMAKA, Chrystelle Eriksberger, Johanna Lager.

