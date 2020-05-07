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Суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 19:25
Суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Раніше мер міста заявив, що буде чинити опір у разі кримінального переслідування

Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради за послаблення карантину у місті. Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОДА.

Так, рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 про ослаблення карантинних заходів зупинено.

"Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації щодо скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину. Тому рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020 року про ослаблення карантинних заходів зупинено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міська влада Черкас значно послабили карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня роботу більшості магазинів, а також відвідання парків та зелених зон. По такому ж шляху пішли влада Житомира і Дніпра, починаючи з 1 травня послаблювати карантинні обмеження.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. При цьому він пообіцяв, що діям місцевої влади буде дана оцінка правоохоронних органів.

1 травня президент Володимир Зеленський пригрозив мера Черкас Анатолія Бондаренка юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що в місті на тлі скандалу навколо ослаблення карантину на вулицях з'явилася Нацгвардія і військова техніка. У Черкаській ОДА з посиланням на заяву поліції цю інформацію спростували.

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