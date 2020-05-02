Черкаси будуть чинити опір: мер міста відповів Зеленському

Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com / Анатолій Бондаренко)

Бондаренко заявив, що очікував рівного відношення до всіх порушників карантину

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко відреагував на вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського щодо відповідальності за дострокове послаблення карантину в місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Бондаренка в Facebook.

За словами Бондаренка, місто буде чинити супротив у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове послаблення карантину.

"Черкаси будуть чинити опір, запам'ятайте, пане президент. Якшо буде потрібно об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну", - заявив він у відеозверненні.

Міський голова зазначив, що розраховував на рівне відношення Зеленського до всіх порушників законів та карантину, зокрема кнопкодавів та нардепів-бізнесменів від "Слуги народу".

Черкаси будуть чинити опір . Опубліковано Анатолієм Бондаренком Субота, 2 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше мер Черкас опублікував листування з нібито першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Трофімовим. У листуванні особа, підписана як Трофімов, погрожує меру міста діями за послаблення карантину. Водночас в ОП заперечили причетність своїх співробітників до цього листування.

Крім того, вчора президент Зеленський передав Бондаренку "полум'яний привіт" від правоохоронних органів та пригрозив юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження щодо рішення міськради Черкас про послаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".