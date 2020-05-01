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"Ви загралися": Аваков різко відреагував на ослаблення карантину в Черкасах

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 11:52
"Ви загралися": Аваков різко відреагував на ослаблення карантину в Черкасах
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Він обіцяє жорстку реакцію на дії місцевої влади

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на ослаблення карантину в Черкасах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Авакова.

За його словами, міський голова Черкас "загрався", а реакція на такі дії буде "жорсткою".

"Пан голова міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким", - написав Аваков.

Нагадаємо, раніше поліція відкрила кримінальну справу через ослаблення карантину в Черкасах. У відомстві пояснили, що місцева влада виходить за рамки своїх повноважень, оскільки є постанова Кабміну, яка забороняє такі дії.

Відзначимо, 30 квітня влада Черкас вирішила послабити карантин у місті, дозволивши з 1 травня роботу непродовольчих магазинів, ринків, парків і скверів, а також літніх майданчиків кафе і ресторанів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. При цьому він додав, що діям влади міста буде дана оцінка правоохоронних органів.

До цього МОЗ попереджав, що країна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань COVID-19 в разі передчасного скасовування карантину.

Крім цього, шляхом ослаблення карантину також пішла влада Житомира й Дніпра, починавши з 1 травня послаблювати обмеження.

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