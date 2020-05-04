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Черкаська ОДА оскаржить в суді рішення про послаблення карантину в Черкасах

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 03:37
Черкаська ОДА оскаржить в суді рішення про послаблення карантину в Черкасах
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Клопотатимуть про призупинення рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті

Черкаська обласна державна адміністрація підготувала позов до Черкаського окружного адміністративного суду про скасування рішення Черкаського міськвиконкому щодо послаблення карантину на території міста Черкаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облдержадміністрації.

У заяві йдеться про скасування рішення як такого, що суперечить рішенню Кабінету міністрів № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України).

Водночас Черкаська ОДА також подала заяву про призупинення дії рішення Черкаського міськвиконкому до розгляду справи по суті, щоб не допустити розповсюдження COVID-19 та убезпечити громадян.

РБК-Україна писало, що ввечері 3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що у місті на фоні скандалу довкола ослаблення карантину на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка. В Черкаській ОДА з посиланням на заяву поліції цю інформацію спростували.

Нагадаємо, 1 травня президент Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичною відповідальністю за порушення карантину. До цього поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що міський голова "загрався".

Пізніше Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

В Черкасах на вулицях з'явилась Нацгвардія та військова техніка Нехтування карантином: в Одеській ОДА пояснили причину рекордної спалаху COVID-19
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