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Міста України починають пом'якшувати карантин: список

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 09:59
Міста України починають пом'якшувати карантин: список
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Почнуть працювати ринки, кафе і перукарні

Міста України починають пом'якшувати карантин, який влада запровадила 12 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу в країні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Дніпро

Мер міста Борис Філатов вирішив послабити карантинні обмеження і заявив, що в Дніпрі відкриють перукарні, місця для прогулянок і майстерні.

"Відсьогодні крім аптек, супермаркетів, бакалей, магазинів з технікою, АЗС і банків будуть також працювати та хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання. Кав'ярні та ресторани зможуть працювати як по адресній доставці, так і з послугою take away. Тобто, без допуску в зал гостей. Для всіх без винятку, в тому числі і для ринків, основне правило - наявність маски, рукавичок і антисептиків", - заявив Філатов.

Черкаси

Міська влада Черкас значно послабили карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня відвідання парків та зелених зон, а також роботу більшості магазинів.

Влада дозволила працювати магазини з продажу непродовольчих товарів; майстерень по ремонту взуття та одягу; перукарнями та салонами краси, ринків; літнім майданчикам закладів ресторанного господарства; об'єктів спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Також жителям Черкас дозволили відвідувати парки, сквери, установи та атракціони.

Житомир

Влада Житомира 28 квітня на позачерговому засіданні вирішили трохи послабити карантин в обласному центрі. Так, з 1 травня дозволять працювати перукарнями та продуктових ринків, а кафе та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів "на винос".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків, але при цьому зазначив, що ситуація дозволяє почати пом'якшення карантину з 11 травня.

Раніше у Мінздоров'я попередили, що Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом в разі передчасної відміни карантину.

Відзначимо, за даними МОЗ, за останню добу в Україні у 455 людей підтвердили коронавірус, а загальне число заражених наближається до 11 тисяч.

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