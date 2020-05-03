ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії, - ОДА

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 23:42
На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії, - ОДА
Ілюстративне фото (flickr.com-Нацгвардія України)

Нацгвардія спільно із поліцейськими патрулюють щодня з 16:00 до 22:00

На вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Черкаської ОДА.

Зазначається, що таку інформацію підтвердив керівник ГУ Національної поліції в Черкаській області Віталій Куратченко.

"Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16:00-22:00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто", - йдеться в повідомленні.

Ввечері 3 травня радник мера Черкас Станіслав Коломієць повідомив, що у місті на фоні скандалу довкола ослаблення карантину ввечері 3 травня на вулицях з'явилася Нацгвардія та військова техніка.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження про рішення міської ради про ослаблення карантину,

Пізніше мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив, що місто буде чинити опір у разі кримінального переслідування за рішення про дострокове ослаблення карантину.

Ослаблення карантину в Черкасах: мер упевнений, що йому погрожував заступник Єрмака Ослаблення карантину в Черкасах: поліція почала перевірку на порушення санітарних норм
Новини України Черкаси
News
On Top