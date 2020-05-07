Суд запретил Черкассам смягчать карантин

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Ранее мэр города заявил, что будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования

Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Так, решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 об ослаблении карантинных мероприятий остановлено.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - говорится в сообщении.

Напомним, городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая работу большинства магазинов, а также посещение парков и зеленых зон. По такому же пути пошли власти Житомира и Днепра, начиная с 1 мая ослаблять карантинные ограничения.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он пообещал, что действиям местных властей будет дана оценка правоохранительных органов.

1 мая президент Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридической ответственностью за нарушение карантина. До этого полиция открыла уголовное производство о решение городского совета об ослаблении карантина, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался".

Позже Бондаренко заявил, что город будет оказывать сопротивление в случае уголовного преследования за решение о досрочном ослабление карантина.

3 мая советник мэра Черкасс Станислав Коломиец сообщил, что в городе на фоне скандала вокруг ослабление карантина на улицах появилась Нацгвардия и военная техника. В Черкасской ОГА со ссылкой на заявление полиции эту информацию опровергли.