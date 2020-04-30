Черкаси відкривають магазини і парки, незважаючи на заборону Кабміну

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 1 травня у місті відміняють значну частину обмежень

Міська влада Черкас значно послабила карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня відвідування парків та зелених зон, а також роботу більшості магазинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення виконавчого комітету черкаської мерії.

Згідно з документом, працювати дозволять лише тим підприємцям, які будуть дотримуватися протиепідемічних вимог законодавства.

Так, з 1 травня у місті дозволили працювати:

магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів;

майстерням з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням, перукарням та салонам краси, салонам для надання послуг із догляду за домашніми тваринами, салонам ритуальних послуг, проектним організаціям;

ринкам, ярмаркам із продажу сільськогосподарської продукції та квітів;

літнім майданчикам закладів ресторанного господарства;

об’єктам спортивної інфраструктури виключно для проведення тренувань.

Також жителям Черкас дозволили відвідувати парки, сквери, заклади та атракціони, розміщені на цих територіях.

Наразі у Черкаській області лабораторно підтверджено 283 випадки коронавірусу.

Карантин в Україні діє до 11 травня. Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне послаблення обмежень. Зокрема, планується дозволити роботу кав'ярень, перукарень та магазинів, за умови, що це не загрожуватиме новим спалахом коронавірусу.

Також розглядається можливість введення так званого адаптивного карантину - в залежності від епідемічної ситуації в регіонах.