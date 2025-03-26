Суд в США временно запретил администрации Трампа закрывать "Радио Свобода"

Суд в США временно запретил администрации президента Дональда Трампа закрыть "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода". Судья считает, что, вероятно, было нарушено законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"Руководство [Агентства США по глобальным медиа] не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент сказал им это сделать", - написал судья Ламберт.

Судья установил, что попытка администрации Трампа лишить "Радио Свобода" средств была "не подтверждена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушила федеральный закон.

Закрытие СМИ Трампом

В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, среди которых было и Агентство по глобальным медиа, управляющее изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки". Правительство США прекратило финансирование изданий, а сотрудников отправили в вынужденные отпуска.

Стоит отметить, что накануне украинского журналиста Остапа Яриша уволили из "Голоса Америки". Это произошло в рамках сокращений федеральных служащих Департаментом эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

"Радио Свобода" сообщило, что подало в суд на администрацию Трампа. Позже жалобу в суд также подали сотрудники "Голоса Америки".

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