Суд в США временно запретил администрации Трампа закрывать "Радио Свобода"
Суд в США временно запретил администрации президента Дональда Трампа закрыть "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода". Судья считает, что, вероятно, было нарушено законодательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Американский судья Ройс Ламберт во вторник, 25 марта, выдал временный запрет, который заблокировал ликвидацию организации.
Судья установил, что попытка администрации Трампа лишить "Радио Свобода" средств была "не подтверждена никакими фактами или соображениями" и, вероятно, нарушила федеральный закон.
"Руководство [Агентства США по глобальным медиа] не может одним предложением, которое практически ничего не объясняет, заставить "Радио Свобода" закрыться - даже если президент сказал им это сделать", - написал судья Ламберт.
Закрытие СМИ Трампом
В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, среди которых было и Агентство по глобальным медиа, управляющее изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки". Правительство США прекратило финансирование изданий, а сотрудников отправили в вынужденные отпуска.
Стоит отметить, что накануне украинского журналиста Остапа Яриша уволили из "Голоса Америки". Это произошло в рамках сокращений федеральных служащих Департаментом эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.
"Радио Свобода" сообщило, что подало в суд на администрацию Трампа. Позже жалобу в суд также подали сотрудники "Голоса Америки".
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