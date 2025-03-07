Украинского журналиста Яриша уволили из "Голоса Америки". СМИ пишет о причастности Маска

Журналист Остап Ярыш прекратил сотрудничество с украинской службой "Голоса Америки". Детали увольнения он не уточнил.

"Быстро новости разлетаются. Так быстро, что мои родные и друзья узнали о них из медиа еще до того, как я успел им рассказать. Если коротко - да, мы с "Голосом Америки" прекратили сотрудничество. Сейчас дополнительных комментариев давать не буду, поэтому прошу не звонить и не писать мне по этому поводу. Обо всем напишу сам чуть позже", - написал Ярыш в Facebook.

Роль Маска в правительственных сокращениях США

Напомним, что американский президент Дональд Трамп и Маск, который возглавляет Департамент эффективности правительства, последние недели пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.

Стоит отметить, что роль Маска, как главы Департамента эффективности правительства подверглась критике с самого начала, в частности из-за предложений по выкупу федеральными служащими вместе с массовыми увольнениями, роспуск Агентства США по международному развитию и попытки получить доступ к чувствительным платежным системам.

РБК-Украина писало, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.

В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.

Отметим, что в рамках данной инициативы даже Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.

Сейчас же известно, что движение "Tesla Takedown" набирает популярность не только в США, но и в других странах. В пятницу состоялся протест в Барселоне, а на эти выходные были запланированы три протеста в Лондоне, Лиссабоне (Португалия) и Рейкьявике (Исландия).

В то же время заметим, что сегодня Politico сообщило, что Трамп ограничил полномочия Маска после массовых увольнений.

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