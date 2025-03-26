Суд у США тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати "Радіо Свобода"

Суд у США тимчасово заборонив адміністрації президента Дональда Трампа закрити "Радіо Вільна Європа" та "Радіо Свобода". Суддя вважає, що, ймовірно, було порушене законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Керівництво [Агентства США з глобальних медіа] не може одним реченням, яке практично нічого не пояснює, змусити "Радіо Свобода" закритися - навіть якщо президент сказав їм це зробити", - написав суддя Ламберт.

Суддя встановив, що спроба адміністрації Трампа позбавити "Радіо Свобода" коштів була "не підтверджена жодними фактами чи міркуваннями" та, ймовірно, порушила федеральний закон.

Американський суддя Ройс Ламберт у вівторок, 25 березня, видав тимчасову заборону, яка заблокувала ліквідацію організації.

Закриття ЗМІ Трампом

У березні президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, серед яких було й Агентство з глобальних медіа, що керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки". Уряд США припинив фінансування видань, а співробітників відправили у вимушені відпустки.

Варто зазначити, що напередодні українського журналіста Остапа Яриша звільнили з "Голосу Америки". Це сталося в рамках скорочень федеральних службовців Департаментом ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск.

"Радіо Свобода" повідомило, що подало до суду на адміністрацію Трампа. Пізніше скаргу до суду також подали співробітники "Голосу Америки".

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