Трамп приказал сократить 7 агентств: одно из них управляет "Голосом Америки" и "Радио Свобода"

Президент США Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств. Среди них агентство, которое руководит изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Белого дома.

В течение недели руководитель каждого правительственного органа из списка на сокращение должен подать отчет директору Управления и бюджета по выполнению закона.

Известно, что Агентство США по глобальным медиа руководит "Радио Свобода" и "Голосом Америки".

В списке агентств на сокращение:

"Этот приказ продолжает сокращение тех элементов федеральной бюрократии, которые президент признал ненужными", - отмечает Белый дом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинского журналиста Остапа Яриша уволили из издания "Голос Америки", которое финансируется правительством США. Яриш отметил, что попал под сокращение федеральных работников в рамках Департамента эффективности правительства США DOGE, которым руководит Илон Маск.

Департамент DOGE занимается проверкой финансирования организаций и федеральных департаментов США, и консультирует правительство по сокращениям и увольнениям ради якобы эффективности расходования средств.

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