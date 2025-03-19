"Радио Свобода" подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц агентства Кари Лейк и Виктора Моралеса. RFE/RL хочет воспрепятствовать попытке прекратить действие федерального гранта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление RFE/RL .

В иске говорится, что отказ RFE/RL в средствах, выделенных для него Конгрессом, нарушает федеральные законы, включая конституцию США, которая наделяет Конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов.

Дело будет рассматриваться в Окружном суде Соединенных Штатов по округу Колумбия.

"Сейчас не время уступать территорию пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование нашей кончины деспотами по всему миру преждевременно", - заявил генеральный директор RFE/RL Стивен Капус

Агентство США по глобальным медиа прекратило предоставление грантов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, вещающему на страны Восточной Европы, включая Россию и Украину, а также Радио Свободная Азия, вещающему на Китай и Северную Корею.

Этот шаг подвергся широкой критике в минувшие выходные со стороны защитников свободы прессы и прав человека.

Более 1300 сотрудников "Голоса Америки" также были отправлены в отпуск после того, как президент США Дональд Трамп приказал закрыть головную компанию финансируемого государством СМИ USAGM и шесть других федеральных агентств.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода было создано для охвата людей, живших при коммунизме во время холодной войны

Сейчас Радио Свободная Европа/Радио Свобода - частная независимая международная новостная организация, чьи программы - радио, интернет, телевидение - еженедельно охватывают аудиторию около 50 млн человек в 23 странах, включая Россию, Украину, Иран, Афганистан, Пакистан, республики Центральной Азии и Кавказа. Она финансируется Конгрессом США через USAGM.