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Сотрудники "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа

Вашингтон, Суббота 22 марта 2025 11:49
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Сотрудники "Голоса Америки" подали в суд на администрацию Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Журналисты "Голоса Америки" и их профсоюзы подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Иск касается прекращения финансирования информационных агентств правительством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе значительное количество сотрудников "Голос Америки" было отправлено в так называемый "административный" отпуск, вещатель фактически прекратил работу.

Сотрудники "Голоса Америки" подали жалобу в федеральный суд Нью-Йорка. В жалобе отмечается, что действия администрации Трампа нарушают первую поправку к Конституции и законы, согласно которым Конгресс уполномочил и финансировал "Голос Америки".

Иск требует от суда отменить решение о закрытии Агентства глобальных медиа США, которое финансирует "Голос Америки" и другие СМИ, в том числе "Радио Свободная Европа", "Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

"Во многих частях мира исчез критически важный источник объективных новостей, и только подцензурные государственные СМИ заполнят эту пустоту", - говорится в жалобе.

Закрытие СМИ

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, среди которых и Агентство США по глобальным медиа, управляющее изданиями "Радио Свобода" и "Голос Америки". В связи с этим правительство США прекратило финансирование изданий, а сотрудников отправили в вынужденные отпуска.

Директор "Голоса Америки" подтвердил массовое отстранение работников, а руководитель украинской редакции заявил о приостановлении вещания.

Также стоит отметить, что до этого украинского журналиста Остапа Яриша уволили из "Голоса Америки" в рамках сокращений федеральных служащих в Департаменте эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет Илон Маск.

На днях "Радио Свобода" сообщило, что подало в суд на администрацию Трампа из-за прекращения финансирования.

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