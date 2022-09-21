Трибунал для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире

Сегодня, 21 сентября 2022 года, как ожидается, на Генеральную ассамблею ООН вынесут предложения по созданию международного трибунала в отношении России. Украинская сторона надеется, что соответствующая резолюция позволит запустить этот орган и в дальнейшем привлечь Владимира Путина и его приспешников к ответственности за военные преступления.

РБК-Украина напоминает, что известно об идее трибунала и на какой стадии находится ее реализация.

Идея с первых дней

Украинская сторона начала продвигать идею специального трибунала с первых дней масштабного вторжения России. Уже тогда ударам подверглась не только военная, но и гражданская инфраструктура, что привело к жертвам среди мирных жителей. На третий день войны идею озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Стреляют по детским садикам, по больницам, по жилым домам, расстреливают кареты скорой помощи, автобусы с детьми. За эти преступления российское командование обязательно ждет трибунал. За убийство украинских детей враг обязательно будет наказан. Украина не простит!"- говорил он 26 февраля.

Уже на следующий день Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге. По словам президента Владимира Зеленского, суд должен привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Он также просил немедленно дать приказ Москве прекратить военные действия и срочно назначить слушания.

В марте Организация Объединенных Наций сформировала независимую комиссию по расследованию военных преступлений. Ее возглавил Эрик Мессе из Норвегии - бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде; Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейффа из Колумбии.

В ее задачи входит сбор, обобщение и анализ доказательств российских военных преступлений в Украине. Комиссия создана сроком на один год, она должна в сентябре представить устный доклад, а к марту 2023-го - письменный отчет для Генеральной ассамблеи. Однако после многочисленных случав зверства в Буче и других населенных пунктах Киевской области стало ясно, что одних механизмов ООН недостаточно.

В апреле контуры будущего возможного трибунала привел министр юстиции Украины Денис Малюська. Хотя и признал, что привлечь виновных к ответственности будет очень сложно, а преступления против человечности и геноцид имеют сложную процедуру расследования, которое обычно длится годами.

"Этот трибунал будет направлен на топовых чиновников России. Путин, его ближайшее окружение, (министр обороны России, - ред.) Шойгу и другие чиновники", - уточнил он.

По его словам, именно при специальном трибунале процедуры привлечения к ответственности работают оперативнее. И в таком случае можно рассчитывать на быстрый приговор.

В том же месяце Зеленский закрепил идею трибунала, привязав его к условиям победы Украины в нынешней войне. По его мнению, украинцы смогут полноценно ощутить победу только после того, как военные преступники понесут ответственность.

"Дети мерзли, прячась в подвалах; женщины были изнасилованы; пожилые люди умирали от голода; прохожие были расстреляны на улице. Как эти люди смогут насладиться победой? Они не смогут сделать с российскими солдатами то, что те сделали с их детьми или дочерями", - добавил президент.

Фото: Владимир Зеленский связывает трибунал с условием победы Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

Параметры трибунала

В середине июля Владимир Зеленский выступил на Международной конференции по привлечению России к ответственности за военные преступления в Украине. Где снова заявил о необходимости создания специального трибунала. Президент пообещал, что украинское правосудие выполнит ту часть работы, которую позволяет национальная юрисдикция. Но дальше в дело должны вступить международные механизмы.

При этом Зеленский не оспаривал способность Международного уголовного суда (МУС) осудить военных преступников. Но в то же время подчеркнул, что существующие инстанции не смогли привлечь всех виновных в агрессии России, которая началась еще в 2014 году.

"Поэтому и нужен специальный трибунал по этому преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала самой большой войной в Европе со времен Второй мировой войны", - заявил он.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба привел пять параметров будущего трибунала для Путина:

Спецтрибунал должен базироваться на правилах и подходах, которые применяются Международным уголовным судом и изложены в Римском уставе. Он будет расследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории;

Юрисдикция Спецтрибунала должна распространяться на все события с февраля 2014 года;

Она будет распространяться на политическое руководство Российской Федерации;

Статус президента или любого другого должностного лица не должен освобождать от индивидуальной уголовной ответственности или смягчать наказание;

Специальный трибунал будет создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

Позже в Офисе президента заявили, что несколько международных партнеров согласились принять участие в создании трибунала. Однако точный перечень сторонников украинской идеи не раскрывался.

В чем проблема

Несмотря на поддержку от некоторых международных партнеров, идея специального трибунала для Путина, как перспектива преследования в Международном уголовном суде (МУС) сталкивается с проблемами. Дмитрий Кулеба подчеркивал, что союзникам "страшновато по разным причинам".

"Тема трибунала - это обнаженный нерв. Любую позицию, в принципе, можно как-то закамуфлировать или размыть. Но независимо от того, поддерживаешь ли ты трибунал или не поддерживаешь, ты понимаешь, что речь идет о юридическом решении, где будет зафиксировано, что Владимир Путин является преступником и несет ответственность за приказы, в результате которых погибли десятки тысяч человек", - говорил министр.

Многие партнеры на самом деле против создания отдельного трибунала. Якобы из-за наличия Международного уголовного суда нельзя создавать ему альтернативу. В мировой истории было всего несколько таких случаев - Нюрнбергский процесс против нацистов, Токийский процесс, Международные трибуналы ООН над бывшим президентом Югославии и Сербии Слободаном Милошевичем, по геноциду в Руанде и по расследованию убийства в 2005 году ливанского премьер-министра Рафика Харири.

Таким образом, трибунал над Владимиром Путиным может стать шестым в этом списке.

Дело в том, что самый быстрый и потенциальный способ вынести приговор Путину - это доказать его вину в преступлении агрессии. Но главная проблема - на какой площадке можно рассмотреть это дело. Международный уголовный суд не подходит, поскольку Украина и Россия не являются сторонами Римского статута. А альтернатива в виде передачи дела в суд решением Совбезом ООН будет заблокирована, поскольку Москва применит право вето.

Потому усилия украинских юристов и дипломатов сосредоточены на создании именно международного трибунала над Россией, который по праву можно будет "Гаагским трибуналом" для Путина.

Детально о проблеме преследования военных преступников РБК-Украина подробно писало в материале "От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины".

В частности, предлагается, чтобы трибунал рассматривал преступление агрессии, а по делу проходила лишь российская военно-политическая верхушка. По мнению посла по особым поручениям МИД Украины Антона Кориневича, кроме Путина и Шойгу может идти речь о преследовании нескольких десятков человек - от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова до генералов российского Генштаба и так далее.

Фото: Сергей Лавров и Сергей Шойгу тоже могут попасть под трибунал (GettyImages)

Предполагается, что такой трибунал будет работать в дополнение к МУС: в Гааге будут рассматривать геноцид, военные преступления и преступления против человечности широкого круга лиц, а на трибунале - все, что касается российского руководства.

По словам Кориневича, создать специальный трибунал и придать нужную легитимность можно подписанием договора между Украиной и другими странами, через договоренность с Советом Европы или решение Генеральной ассамблеи ООН.

В любом случае, для того, чтобы эта идея воплотилась в жизнь, нужно привлечение как можно большего количества стран. В августе МИД Украины запустил петицию "Путина под трибунал".

"Мы призываем наших международных партнеров поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Мировая общественная поддержка инициативы очень важна. Мы призываем людей по всему миру подписать петицию "Путина под трибунал", - заявлял министр Дмитрий Кулеба.

По его словам, приказом напасть на Украину российский президент совершил самое тяжелое из всех преступлений против международного мира, которое не может и не должно остаться безнаказанным.

Что говорили в мире

Одним из первых иностранных лидеров на идею о специальном трибунале для Путина еще в апреле отреагировал федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, судить нужно также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и всех, кто несет политическую ответственность за военные преступления.

"Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдат. В том числе, военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", - говорил он в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

На фоне свидетельств о расправах над мирными жителями во время оккупации территорий Киевской области в мае высказалась тогдашний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она поддержала создание трибунала, но подчеркнула, что необходимо найти самый эффективный способ судебного преследования. В то же время она прямо обвиняла российского президента.

"Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом", - отметила Трасс.

Фото: Лиз Трасс одна из сторонниц трибунала над Путиным (GettyImages)

С учетом того, что после повышения до главы правительства она лишь усилила градус риторики в отношении России, сомневаться в позиции Лондона пока не приходится.

Весной резолюция о создании трибунала была поддержана Европейским парламентом. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнивал российские преступления с геноцидом в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 году во время югославских войн.

В сентябре мир облетели фотографии с мест захоронений в Изюме (Харьковская область), на сегодня известно о нескольких сотнях погибших в этом городе за пять месяцев оккупации. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, эти преступления "немыслимы и отвратительны".

"Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии", - подчеркнул он.

В данном случае голос Чехии особенно выделяется, поскольку до конца 2022 года эта страна председательствует в Совете Европы.

Надежды на Генассамблею ООН

По состоянию на сентябрь наметился определенный прогресс. Если в начале партнеры отказывались участвовать в данной инициативе, склоняясь к механизмам МУС, то теперь появилось понимание, что в его рамках невозможно осудить Россию и ее руководство.

"То есть мы прошли эволюцию от отвержения этой идеи до ее восприятия. Еще раз подчеркиваю: не потому что не хотят судить, а потому что именно этот формат им не подходил. Теперь мы уже обсуждаем, как именно этот формат может быть реализован. Это очень серьезный прогресс… мы движемся вперед и найдем решение", - рассказал Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Фото: Дмитрий Кулеба говорит, что есть серьезный прогресс (Виталий Носач/РБК-Украина)

На днях в Нью-Йорке стартовала очередная Генеральная ассамблея ООН, которая может дать толчок для создания трибунала. Сегодня, 21 сентября, на ней выступит президент Владимир Зеленский. До этого он намекнул на принятие нескольких резолюций и добавил, что два важных пункта должны поднять на самый высокий уровень.

"Первый - найти правильное решение и поддержать резолюцию по механизму возмещения денег Украине от страны-агрессора за счет ее активов. Второй - это резолюция по созданию специального трибунала в отношении людей, совершавших преступления в Украине", - подчеркнул он.

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Справедливости ради ни одна международная инстанция не сможет реально наказать Путина, пока Россия не потерпит военное поражение, а в Москве не сменится правящий режим. Но от решений Генеральной ассамблеи в определенной степени зависит то, насколько ближе станет такая перспектива.