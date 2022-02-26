ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російське командування обов'язково чекає трибунал, - Шмигаль

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 21:22
Російське командування обов'язково чекає трибунал, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російське командування обов'язково чекає трибунал. За вбивство українських дітей ворога буде покарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Вже більше 2 діб наші війська знищують окупантів на суші, в морі, в небі. Тисячі російських військових убиті, сотні захоплено в полон, тисячі поранені. На всіх ділянках фронту наша армія тримає оборону. Ворог очікував легкої прогулянки, а замість цього отримав справжнє пекло", - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що десятки тисяч добровольців, резервістів, бійців територіальної оборони вже долучилися до захисту нашої землі.

"Російське керівництво не розуміє, що воно воює не лише зі Збройним Силами України, але з усім українським народом. І цей народ уже піднявся на визвольну війну проти окупантів", - підкреслив прем'єр.

Він зауважив, що ворог не досяг своїх планів, а тому починає обстріли, нажаль, мирного населення та цивільної інфраструктури.

"Стріляють по дитячих садочках, по лікарнях, по житлових будинках, розстрілюють карети швидкої, автобуси з дітьми. За ці злочини російське командування обов’язково чекає трибунал.За вбивство українських дітей ворог обов’язково буде покараний. Україна не пробачить!" - додав Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетний обстріл Києва російськими військовими та заявив, що Україна переживала подібне в 1941 році і переможе зло, що нависло над державою.

Детальніше про те, що зараз відбувається в Україні, про ситуацію на Донбасі і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна