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Британія підтримає ідею створення міжнародного трибуналу для Путіна, - МЗС

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Середа 18 травня 2022 12:25
Британія підтримає ідею створення міжнародного трибуналу для Путіна, - МЗС Фото: Елізабет Трасс, голова Міністерства закордонних справ Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія відкрита для ідеї щодо створення міжнародного кримінального трибуналу щодо Росії. Він судитиме голову Кремля Володимира Путіна й інших лідерів країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми чітко розуміємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, які скоюються в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом", - заявила голова МЗС Британії Ліз Трасс.

Як відзначила міністр, Британія направила до України своїх співробітників, які допоможуть зібрати докази військових злочинів Росії.

За словами Трасс, питання створення міжнародного кримінального трибуналу вже обговорювалось з українським урядом.

"Ми відкриті до ідеї трибуналу, ми зараз розглядаємо її, але хочемо знайти найефективніший спосіб судового переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невиборчі напади на цивільних осіб", - додала Трасс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в Україні вже є підрозділи, які працюють за аналогією з таємними групами ізраїльської розвідки "Моссад" з пошуку нацистів.

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