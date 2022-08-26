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Кулеба просить підписати петицію "Путіна під трибунал": що це та чому важливо

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Україна, П'ятниця 26 серпня 2022 13:59
Кулеба просить підписати петицію "Путіна під трибунал": що це та чому важливо Фото: голова МЗС Дмитро Кулеба просить підписати петицію "Путіна під трибунал" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство закордонних справ України закликало підписати петицію "Путіна під трибунал" для того, щоб президент РФ відповів за злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МЗС.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Світова громадська підтримка ініціативи дуже важлива. Ми закликаємо людей по всьому світу підписати петицію "Путіна під трибунал", - заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, віддавши наказ напасти на Україну, Путін вчинив злочин агресії, найтяжчий з усіх злочинів проти міжнародного миру.

"Цей злочин не може і не має залишитися безкарним", - констатував міністр.

Що відомо про петицію "Путіна під трибунал"

У березні Дмитро Кулеба вперше закликав міжнародну спільноту створити такий спецтрибунал. Відтоді ця ідея отримала підтримку юридичної спільноти та громадянського суспільства, ПАРЄ, Європарламенту, НАТО та ОБСЄ, а також 1,8 мільйона людей, що підписали петицію на Avaaz.

Російська влада вимагає від Avaaz видалити петицію. Своєю чергою, Avaaz закликав прихильників петиції зібрати більше підписів, щоб досягти позначки у 2 мільйони.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба раніше закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення найвищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

Також в уряді розповіли про перспективу трибуналів та судів щодо Росії.

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