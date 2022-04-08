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Президент Німеччини закликав скликати трибунал щодо військових злочинів Путіна

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Берлін, П'ятниця 08 квітня 2022 12:14
Президент Німеччини закликав скликати трибунал щодо військових злочинів Путіна Фото: Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Олександр Білоус

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до трибуналу з військових злочинів проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Відповісти повинні ті, хто несе політичну відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Штайнмаєра німецькому журналу Der Spiegel.

"Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдатів. В тому числі, воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність", - сказав він.

Україна звинуватила Росію в геноциді і військових злочинах, зокрема в страти сотень мирних людей в Бучі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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