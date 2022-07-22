Україна планує створити трибунал для Путіна: в ОП розповіли деталі

Україна має намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Володимиром Путіним і його найближчим оточенням. Таким чином вдастья прискорити процес притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, пояснив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.

"Те, що Росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців", - сказав він.

Своєю чергою посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сергія Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".

Дипломат також додав, що кілька міжнародних партнерів погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь.