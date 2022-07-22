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Україна планує створити трибунал для Путіна: в ОП розповіли деталі

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 04:19
Україна планує створити трибунал для Путіна: в ОП розповіли деталі Фото: Україна планує створити трибунал для Путіна (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір заснувати одноразовий міжнародний трибунал для суду над Володимиром Путіним і його найближчим оточенням. Таким чином вдастья прискорити процес притягнення їх до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов під час зустрічі з іноземними журналістами у четвер, 21 липня, пояснив, що акт агресії, за яким буде порушено додаткове провадження, легко довести.

"Те, що Росія вторглася в Україну своєю армією, є фактом, який визнають наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося отримати обвинувальний висновок протягом трьох місяців", - сказав він.

Своєю чергою посол України з особливих доручень Антон Кориневич зазначив, що наявність обвинувального висновку й ордеру на арешт Путіна чи міністра оборони РФ Сергія Шойгу "буде великим кроком вперед у досягненні справедливості".

Дипломат також додав, що кілька міжнародних партнерів погодилися створити трибунал. Однак не розповів, хто саме дав свою позитивну відповідь.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба раніше закликав створити Спеціальний трибунал для притягнення найвищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії.

Ба більше, міністр закордонних справ навіть розкрив його майбутні параметри.

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