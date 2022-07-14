Кулеба в Гаазі назвав п’ять параметрів Спецтрибуналу для покарання Путіна
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідності та розкрив його майбутні параметри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Міністр назвав п’ять основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу:
- Спецтрибунал буде базуватися на правилах і підходах, які застосовуються Міжнародним кримінальним судом і викладені в його Римському статуті. Він розслідуватиме та переслідуватиме злочини агресії проти України, вчинені на її території, як це визначено статтею 8 bis Римського статуту.
- Юрисдикція Спецтрибуналу поширюватиметься на всі події з лютого 2014 року, початку збройної агресії Російської Федерації проти України.
- Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію щодо фізичних осіб, які здійснюють ефективний контроль над або безпосередньо керують політичними чи військовими діями держави.
- Офіційний статус підсудного, такий як статус глави держави, чи офіційний статус іншої посадової особи держави, не звільнятиме таку особу від індивідуальної кримінальної відповідальності та не пом'якшуватиме покарання.
- Спеціальний трибунал розглядатиме лише злочини агресії проти України та буде створений як міжнародний спеціальний кримінальний ad hoc трибунал для розгляду збройної агресії Росії проти України.
"Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують на справедливість. Справедливість також необхідна міжнародній спільноті в цілому, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни. Ми маємо покласти край безкарності та залишити наступним поколінням світ, де верховенство права завжди пануватиме",- підсумував міністр.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал.
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