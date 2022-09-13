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Кулеба розповів, як просувається створення міжнародного трибуналу з російської агресії

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 11:55
Кулеба розповів, як просувається створення міжнародного трибуналу з російської агресії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

В питанні створення Міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України намітився серйозний прогрес. Наразі вже вийшло домогтися того, що більшість партнерів України згодні в тому, що РФ треба судити за рамками Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На початку ми стикалися, по суті, з відмовою партнерів брати участь у цій ініціативі, не тому, що вони вважають, що Росію не потрібно судити за злочин агресії, в цьому є широка згода, а тому що вони вважали, що треба знайти шлях, як зробити це в рамках Міжнародного кримінального суду", - розповів міністр.

За його словами, тепер, після довгих зусиль проаналізувати ситуацію та знайти рішення з'явилося розуміння, що в межах МКС це зробити неможливо, а значить треба серйозно працювати над тим, як реалізувати ідею спецтрибуналу.

Тобто ми пройшли еволюцію від відкидання цієї ідеї до її сприйняття. Ще раз наголошую: не тому, що не хочуть судити, а тому що саме цей формат їм не підходив. Тепер ми вже обговорюємо, як саме цей формат може бути реалізований. Це дуже серйозний прогрес, і буквально вчора я мав останню таку нараду з цього приводу, ми рухаємося вперед і знайдемо рішення, - додав Кулеба.

Раніше Кулеба повідомив, що існують проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.

Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

При цьому глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.

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