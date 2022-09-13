Кулеба розповів, як просувається створення міжнародного трибуналу з російської агресії
В питанні створення Міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України намітився серйозний прогрес. Наразі вже вийшло домогтися того, що більшість партнерів України згодні в тому, що РФ треба судити за рамками Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"На початку ми стикалися, по суті, з відмовою партнерів брати участь у цій ініціативі, не тому, що вони вважають, що Росію не потрібно судити за злочин агресії, в цьому є широка згода, а тому що вони вважали, що треба знайти шлях, як зробити це в рамках Міжнародного кримінального суду", - розповів міністр.
За його словами, тепер, після довгих зусиль проаналізувати ситуацію та знайти рішення з'явилося розуміння, що в межах МКС це зробити неможливо, а значить треба серйозно працювати над тим, як реалізувати ідею спецтрибуналу.
Тобто ми пройшли еволюцію від відкидання цієї ідеї до її сприйняття. Ще раз наголошую: не тому, що не хочуть судити, а тому що саме цей формат їм не підходив. Тепер ми вже обговорюємо, як саме цей формат може бути реалізований. Це дуже серйозний прогрес, і буквально вчора я мав останню таку нараду з цього приводу, ми рухаємося вперед і знайдемо рішення, - додав Кулеба.
Раніше Кулеба повідомив, що існують проблеми зі створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу.
Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.
При цьому глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Україною за нібито її злочини на Донбасі.
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