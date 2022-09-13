Кулеба розповів, як просувається створення міжнародного трибуналу з російської агресії

В питанні створення Міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України намітився серйозний прогрес. Наразі вже вийшло домогтися того, що більшість партнерів України згодні в тому, що РФ треба судити за рамками Міжнародного кримінального суду (МКС).

"На початку ми стикалися, по суті, з відмовою партнерів брати участь у цій ініціативі, не тому, що вони вважають, що Росію не потрібно судити за злочин агресії, в цьому є широка згода, а тому що вони вважали, що треба знайти шлях, як зробити це в рамках Міжнародного кримінального суду", - розповів міністр.

За його словами, тепер, після довгих зусиль проаналізувати ситуацію та знайти рішення з'явилося розуміння, що в межах МКС це зробити неможливо, а значить треба серйозно працювати над тим, як реалізувати ідею спецтрибуналу.

Тобто ми пройшли еволюцію від відкидання цієї ідеї до її сприйняття. Ще раз наголошую: не тому, що не хочуть судити, а тому що саме цей формат їм не підходив. Тепер ми вже обговорюємо, як саме цей формат може бути реалізований. Це дуже серйозний прогрес, і буквально вчора я мав останню таку нараду з цього приводу, ми рухаємося вперед і знайдемо рішення, - додав Кулеба.