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В ООН сформували комісію з розслідування військових злочинів Росії в Україні

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Нью-Йорк, Четвер 31 березня 2022 04:55
В ООН сформували комісію з розслідування військових злочинів Росії в Україні Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорку (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас призначив трьох членів комісії з розслідування військових та інших злочинів, скоєних Росією під час війни проти України. В їх завдання буде входити збір і аналіз доказів таких порушень і зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ООН з прав людини.

Створення незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів Росії проти України передбачено резолюцією №49/1 Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. У документі наголошується, що до її складу увійдуть три експерти, призначених президентом організації.

Членами Комісії стали:

  • Ерік Мессе з Норвегії (голова) - колишній голова Міжнародного кримінального трибуналу з розслідування геноциду в Руанді;
  • Ясмінка Джумхур з Боснії і Герцеговини - колишній суддя, нині омбудсмен з прав людини у своїй країні;
  • Пабло де Грейффа з Колумбії - колишній радник з питань правосуддя в міжнародних організаціях і директор програми правосуддя перехідного періоду в Нью-Йоркському університеті.

Комісія повинна "збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень і зловживань, включаючи їх гендерний аспект, і систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію і докази, зокрема інтерв'ю, показання свідків і матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів".

Комісія створена на один рік. За підсумками своєї діяльності вона повинна представити доповідь в усній формі у вересні 2022 року, а до березня 2023-го - підготувати письмовий звіт і представити його Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше верховний комісар організації з прав людини Мішель Бачелет заявила, що невибіркові атаки Росії по українській території можуть прирівняти до військових злочинів.

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