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Суд залишив Пашинського під вартою

Новини » Політика     29.11.2019 - 13:06
Суд залишив Пашинського під вартою
Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

Пашинському продовжили запобіжний захід

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього народному депутату Сергію Пашинському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, суд продовжив на 60 діб термін утримання під вартою Сергія Пашинського.

Справа Пашинського С.В. Печерський суд. Розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів.

Опубліковано Цензор.НЕТ Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Нагадаємо, 7 жовтня суд Києва відправив під арешт колишнього народного депутата.

РБК-Україна писало, що ДБР оголосило про підозру Пашинському в умисному тяжкому тілесному ушкодженні людині. Як повідомляється, нардеп стріляв у жителя одного з сіл Васильківського району В'ячеслава Химикуса.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура готується відкрити нові кримінальні справи проти колишнього голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, народного депутата 8 скликання Сергія Пашинського. За словами Рябошапки, органи досудового розслідування мають достатньо матеріалів для підтвердження вини Пашинського.

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кілька нових справ проти екс-нардепа. Одне з них пов'язане зі схемами в оборонній сфері.

Рябошапка повідомляв, що на початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам. Зокрема, мова йде про підозри, оголошених після того, як Рябошапка отримав посаду генерального прокурора.

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