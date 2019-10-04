ДБР повідомило про підозру Пашинському

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

ДБР повідомило про підозру народному депутату, який стріляв у громадянина

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У ДБР зазначають, що наразі вирішується питання про обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба повідомляє, що 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав пістолет марки Glock 19 та вистрілив чоловіку в ліву ногу. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.

Пашинському кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Нагадаємо, в грудні 2017 року суд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування справи Пашинського.

Раніше повідомлялось, що 1 серпня 2017 року Генеральна прокуратура України закрила справу проти нардепа від "Народного фронту", голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

Йдеться про кримінальну справу за фактом стрілянини під Києвом у 2017 році, коли Пашинський в ході конфлікту вистрілив з нагородного пістолета в ногу жителю одного з сіл Васильківського району В'ячеславу Хімікусу. Зокрема, в ГПУ прийшли до висновку, що Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій Хімікуса визнані "суспільно небезпечними".