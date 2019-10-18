ГПУ відкрила ще кілька справ проти Пашинського

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

Одне з нових проваджень пов'язане з оборонною сферою

Генеральна прокуратура відкрила кілька нових проваджень щодо екс-нардепа Сергія Пашинського. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що одне з нових проваджень пов'язане з оборонною сферою.

"Ми зареєструвала декілька нових проваджень, які повязані із можливими зловживаннями. Перше це повязано із оборонною сферою,із втручанням і намаганням отримати неправомірної вигоду під час цих контрактів по державному оборонному замовленню", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше Рябошапка заявив, що ГПУ відкрила три кримінальні провадження, в яких фігурує Пашинский. За його словами, органи досудового розслідування мають достатньо матеріалів для підтвердження вини Пашинського.

Також РБК-Україна повідомляло, що Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід екс-нардепу Пашинському. Він залишиться під вартою.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського.

Також раніше Рябошапка повідомив, що з початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам. Зокрема, мова йде про підозри, оголошених після того, як Рябошапка отримав посаду генерального прокурора.