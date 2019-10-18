ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ГПУ відкрила ще кілька справ проти Пашинського

Новини » Політика    18.10.2019 - 18:41
ГПУ відкрила ще кілька справ проти Пашинського
Фото: Сергій Пашинський (nfront.org)

Одне з нових проваджень пов'язане з оборонною сферою

Генеральна прокуратура відкрила кілька нових проваджень щодо екс-нардепа Сергія Пашинського. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що одне з нових проваджень пов'язане з оборонною сферою.

"Ми зареєструвала декілька нових проваджень, які повязані із можливими зловживаннями. Перше це повязано із оборонною сферою,із втручанням і намаганням отримати неправомірної вигоду під час цих контрактів по державному оборонному замовленню", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, раніше Рябошапка заявив, що ГПУ відкрила три кримінальні провадження, в яких фігурує Пашинский. За його словами, органи досудового розслідування мають достатньо матеріалів для підтвердження вини Пашинського.

Також РБК-Україна повідомляло, що Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід екс-нардепу Пашинському. Він залишиться під вартою.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського.

Також раніше Рябошапка повідомив, що з початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам. Зокрема, мова йде про підозри, оголошених після того, як Рябошапка отримав посаду генерального прокурора.

Гладковському можуть обрати запобіжний захід вже сьогодні, - Рябошапка ГПУ підозрює двох співробітників банку у Дніпропетровській області в розтраті 80 млн грн
Новини України Сергій ПашинськийГПУдело
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся