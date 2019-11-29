Суд оставил Пашинского под стражей

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org)

Пашинскому продлили меру пресечения

Печерский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, суд продлил на 60 суток срок содержания под стражей Сергея Пашинского.

Справа Пашинського С.В. Печерський суд. Розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів. Опубліковано Цензор.НЕТ Пʼятниця, 29 листопада 2019 р.

Напомним, 7 октября суд Киева отправил под арест бывшего народного депутата.

РБК-Украина писало, что ГБР объявило о подозрении Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку. Как сообщается, нардеп стрелял в жителя одного из сел Васильковского района Вячеслава Химикуса.

Напомним, Генеральная прокуратура готовится открыть новые уголовные дела против бывшего главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, народный депутат 8 созыва Сергея Пашинского. По словам Рябошапки, органы досудебного расследования имеют достаточно материалов для подтверждения вины Пашинского.

Кроме того, Генеральная прокуратура открыла несколько новых дел против экс-нардепа. Одно из них связано со схемами в оборонной сфере.

Рябошапка сообщал, что в начале сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам. В частности, речь идет о подозрениях, объявленных после того, как Рябошапка получил должность генерального прокурора.