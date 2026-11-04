План Б для границы. Как Украина готовит перенос пунктов пропуска в страны ЕС, – интервью с Деркачом

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Из-за российских атак на пограничную инфраструктуру Украина разрабатывает план действий по переносу пунктов пропуска на территорию соседних государств ЕС и готовится установить мобильные укрытия на 36 контрольно-пропускных пунктах до конца года.

О переговорах с Польшей и Словакией, юридических нюансах Шенгенского кодекса и переходе на модульные конструкции в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

– Какая сейчас ситуация с договоренностями о переносе пограничных и таможенных контролей на территорию ЕС?

– У нас уже есть практика совместных пунктов пропуска на территории страны-члена ЕС. В Польше 4 таких работают полноценно, и еще на одном действует скоординированный контроль. Это когда сначала проверяет транспортные средства служба одной страны, а буквально через метр после шлагбаума – уже служба другой страны.

А вот с Молдовой у нас действует полноценный совместный контроль: человек отдает документы и на выходе ему возвращают их со всеми штампами и проверкой двух стран.

Сейчас мы разрабатываем юридически более детализированную "рамку", чтобы такие пункты пропуска можно было создавать в дальнейшем. Поскольку с Польшей их открыли давно – до того как Польша вошла в "шенген". На сегодня для того, чтобы открывать новые пункты пропуска с другими странами, нам нужно с каждой отдельно подписать соглашение.

Такое соглашение у нас есть только с Молдовой, а со странами-членами Европейского Союза нет. Поэтому активно работаем с Польшей и Словакией – с обеими этими странами у нас есть официально согласованные отдельные договоры, но еще не подписанные.

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Польша отправила это соглашение в Еврокомиссию, чтобы узнать, соответствует ли оно всем требованиям ЕС. Еврокомиссия высказала замечания относительно соответствия двух норм Шенгенскому кодексу. Однако эти правки не останавливают возможность Польши подписать это соглашение.

Сейчас идут переговоры с Еврокомиссией, чтобы определить ту формулировку, которая устроит и Еврокомиссию, и Польшу. А потом сможем ратифицировать документ.

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача (фото предоставила пресс-служба)

– Как долго могут длиться процессы согласования?

– Точной даты нет. Мы уже несколько лет работаем над этим соглашением, это не быстрый процесс. Планировали подписать его еще на конференции в Гданьске, но из-за комментариев Европейской комиссии отложили.

С польской стороны за соглашение отвечает Министерство внутренних дел, оно контактирует с соответствующим департаментом в Европейской комиссии, чтобы согласовать позицию по этим двум нормам, которые стали основным вызовом для подписания соглашения.

– Согласно этим соглашениям, о каких пунктах пропуска идет речь?

– Это общая "рамка", что страны могут открывать пункты пропуска совместные на стороне страны-члена Европейского Союза.

– После принятия соглашения за какое время можно организовать совместные пункты пропуска?

– Это зависит от страны. Вопрос переноса пунктов пропуска на другую сторону может рассматриваться в двух контекстах. Первый – когда мы будем строить новые пункты, то будем делать их совместными на стороне другого государства и Украине не придется тратить на это деньги из государственного бюджета. При этом действующие пункты пропуска останутся работать без изменений, если не будет опасности.

Второй момент – атаки РФ. Этим летом впервые за годы полномасштабного вторжения враг начал бить по автомобильным пунктам пропуска. Сначала в Одесской области – "Табаки", "Виноградовка", "Старокозачье", а потом прилетало уже вблизи пункта Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей на Волыни. Ранее РФ атаковала только паромный пункт пропуска на границе с Румынией "Орловка".

Поэтому мы должны иметь план Б, чтобы если, не дай Бог, такая опасность и дальше будет продолжаться и у нас будет необходимость создания альтернативы – переноса нашей части пункта пропуска на территорию другой страны, например Польши, тогда это соглашение точно пригодится.

Мы планировали это соглашение подписать с каждой страной-членом Европейского Союза еще до прилетов по пунктам пропуска, чтобы создавать новые, а не переносить действующие.

– Вы говорите, что Украине не придется тратиться на совместные пункты пропуска, кто же тогда будет финансировать строительство – Евросоюз?

– Пункт пропуска содержит тот, на территории чьего государства он расположен. Если он на территории Украины, то, соответственно, мы отвечаем за его содержание, если на территории другого государства, то смежная страна и тратит на это собственные средства.

Поэтому это вопрос внутренний смежной страны, где брать на это средства. В Польше за это отвечают воеводства. Пункты пропуска построены за их средства, возможно с привлечением кредитных средств, международного финансирования и так далее.

– Есть ли подобные договоренности о совместных пунктах пропуска с другими странами?

– Мы направили такое соглашение в Румынию и Венгрию. Однако от них еще нет обратной связи. С Румынией у нас есть план построения новых пяти пунктов пропуска на их стороне – это ранее было закреплено соответствующим меморандумом.

С Польшей и Словакией пока не планируем строить новые пункты пропуска, потому что имеем план развития действующих.

С этими странами можно обсуждать только перенос наших контрольных служб на их сторону в случае реальной опасности для пунктов пропуска в этом регионе.

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– Что изменится для пассажиров и крупных перевозчиков, если запустят совместные пункты пропуска? Очереди станут меньше и контроль будет проходить быстрее?

– Зависит от того, каким будет инфраструктурное решение. Когда один пункт пропуска и две страны работают синхронно, время прохождения границы немного уменьшается.

Но чтобы сильно уменьшились очереди, нужно создавать новые пункты. И здесь вопрос в том – строить совместный или два по разные стороны границы. Новые пункты снимают вопрос очередей, потому что больше пунктов – больше возможностей для перевозчика или водителя выбрать место, где пересекать границу. И таким образом очередь уменьшается везде.

Если бы отдельные пункты пропуска переделать в совместный, то время прохождения границы все же снизится, но не глобально.

Наша стратегическая цель – строить новые совместные пункты пропуска на территории ЕС. Тогда это ускорит бюрократию прохождения границы и увеличит возможности.

– Чьими правилами будут руководствоваться украинские пограничники и таможенники на территории ЕС?

– Нашими, но в том числе и соглашением, которое устанавливает права и обязанности сторон: что они могут и не могут делать. Это соглашение должно быть ратифицировано парламентом, после чего оно станет частью украинского законодательства.

– Планируете ли устанавливать мобильные укрытия на пунктах пропуска, которые сейчас попадают под атаки?

– Мы уже сегодня с этим работаем. Имеем такую задачу от министра инфраструктуры Николая Калашника – обеспечить ключевые пункты пропуска укрытиями.

Более того, в пунктах пропуска, которые находятся на этапе реконструкции или строительства, полноценно создают укрытия. В частности, мы построили большое укрытие на пункте пропуска Белая Церковь на Закарпатье на границе с Румынией, который недавно открыли.

А для тех пунктов пропуска, где не запланировано строительство или реконструкция, мы сейчас закупаем мобильные укрытия. В наших планах, чтобы на каждом пункте пропуска было такое защитное сооружение.

– За какое время сможете это реализовать?

– Планируем, что до конца года будут установлены укрытия на большем количестве, возможно даже на всех пунктах пропуска. Сейчас определена потребность – это 77 мобильных укрытий.

Однако их количество зависит от вместимости конкретного укрытия. Например, одно защитное сооружение может быть на 50 человек, а другое на 25 и тогда там нам нужно будет уже два укрытия.

Поэтому цифра 77 – относительная. Всего у нас 41 автомобильный пункт пропуска через границу. Из них фактически четыре совместных на территории Польши и один на территории Молдовы.

На всех остальных, а это 36, должны быть установлены мобильные укрытия. В некоторых пунктах пропуска будет уже стационарное укрытие, на некоторых – мобильное.

– Не боятся ли другие страны, что если перенесут пункты пропуска к себе, РФ будет атаковать их территории?

– На сегодня этот вопрос не поднимался. Думаю, что Молдова и Польша точно видят риск, потому что атаки на пункты пропуска были в 100 метрах от них.

Польша уже выдала поручение проработать вопрос с укрытиями на каждом пункте пропуска. В Молдове уже есть указание по обеспечению безопасности во время воздушных тревог, они работают над установкой укрытий.

По другим странам я еще не видел, чтобы они начали подобную работу, но мы всех проинформировали о текущей ситуации и необходимых мерах безопасности, особенно что касается минимизации скопления транспорта и людей.

– Планируете ли еще какие-то изменения на пунктах пропуска?

– В целом имеем Стратегию развития пунктов пропуска до 2030 года. Мы уже сейчас достраиваем мост между населенными пунктами Ямполь и Косэуць с Молдовой, там будет новый пункт пропуска. Надеемся, до конца этого года или в начале следующего его открыть.

Планируем два пилотных проекта – перенос пунктов пропуска с существующих на территорию Молдовы. Ожидаем, что до конца года сможем полноценно начать их работу уже на территории соседа двумя службами и таким образом создать совместные пункты пропуска.

Сейчас они функционируют в формате отдельных пунктов – на территории Украины и Молдовы.

Совместные пункты – это экономия средств и ресурсов. Мы видим себя страной-членом Европейского Союза и Шенгенской зоны в будущем. Дальше у нас в принципе не будет пунктов пропуска как таких, потому что не будет границы и необходимости ее пересекать.

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Поэтому наш план на будущее – отходить от строительства больших пунктов пропуска, а все строить на временных конструкциях – модулях, которые можно быстро поставить, и пограничники, таможенники сразу там будут работать. И когда будет необходимость, можем их снять и использовать по другому назначению, а не вкладывать большие средства в развитие пограничной инфраструктуры.

– Этот план до 30-го года будет реализовываться за финансирование Украины или ЕС?

– В основном он происходит за финансирование Украины, но в том числе и при поддержке Европейского Союза. У нас сейчас несколько пунктов пропуска финансируются по Connecting Europe Facility – в эту программу мы подавали проекты, выиграли гранты и получаем 50% финансирования.

Например, на европейские средства на 50% финансируют расширение пункта пропуска Порубное на границе с Румынией. Также на средства ЕС развивают пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и большую сервисную зону возле пункта пропуска "Ягодин".

Кроме этого, привлекаем еще финансирование Европейского инвестиционного банка. Буквально две недели назад министр подписал соглашение на 60 млн евро. Это именно те средства, которые пойдут на развитие пограничной инфраструктуры.