Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата
По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не побеждали десятилетиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.
Шесть отобранных мест
До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно было отобрать в чистом виде четыре мандата. Они получили шесть:
- Канзас. Пастор Адам Гамильтон победил действующего сенатора Роджера Маршалла. Это первая с 1932 года победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса.
- Техас. Джеймс Таларико победил генпрокурора штата Кена Пакстона. От Техаса демократа в Сенат не избирали с 1988 года. На поддержку Пакстона Илон Маск потратил более 212 млн долларов.
- Южная Каролина. Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма, которая временно занимала его место. Демократы не выигрывали здесь выборы в Сенат с 1998 года. Эндрюс станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата.
- Северная Каролина. Бывший губернатор Рой Купер победил ставленника Трампа Майкла Уотли. В последний раз демократ выигрывал здесь выборы в Сенат в 2008 году.
- Огайо. Бывший сенатор Шеррод Браун победил республиканца Джона Хастеда и возвращается в Вашингтон через два года после поражения.
- Айова. Демократ Джош Тюрек победил республиканку Эшли Хинсон. После подсчета 94% голосов у него было 50,7% против 46,2%.
Свои места демократы удержали, в частности в Джорджии, где переизбран Джон Оссофф, и в Нью-Гэмпшире. Оссофф стал первым с 1990 года сенатором-демократом от Джорджии, избранным на второй полный срок.
"Пять слов для американского народа: помощь уже на подходе", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, американцы проголосовали за перемены.
Губернаторы и Палата представителей
Демократы отобрали у республиканцев и губернаторские посты:
- Джорджия. Кейша Лэнс Боттомс станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США и первым губернатором-демократом штата с 1998 года.
- Техас. Джина Инохоса победила Грега Эбботта. Она станет первой женщиной-губернатором латиноамериканского происхождения в штате, где республиканцы удерживали этот пост более 30 лет.
- Айова. Роб Сэнд стал первым губернатором-демократом штата почти за 16 лет.
- Огайо. Губернатором избрана демократка Эми Эктон.
По данным AP, демократы также на грани победы в Палате представителей. Они отобрали у республиканцев более полудюжины округов.
Накануне голосования аналитики РБК-Украина разбирали, как результаты выборов могут изменить баланс сил в Вашингтоне и какие риски они несут для Украины. Бывший посол Украины в США Олег Шамшур, в свою очередь, считает, что даже победа демократов не изменит политику США в отношении Киева, а Украину ждут два сложных года.
Настроения избирателей в день голосования говорили не в пользу Белого дома. По предварительным данным опроса CNN, работу Трампа не одобряют около 60% американцев, пришедших на участки.