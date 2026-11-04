Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата

По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не побеждали десятилетиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press .

Шесть отобранных мест

До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно было отобрать в чистом виде четыре мандата. Они получили шесть:

Канзас. Пастор Адам Гамильтон победил действующего сенатора Роджера Маршалла. Это первая с 1932 года победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса.

Пастор победил действующего сенатора Роджера Маршалла. Это победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса. Техас. Джеймс Таларико победил генпрокурора штата Кена Пакстона. От Техаса демократа в Сенат не избирали с 1988 года . На поддержку Пакстона Илон Маск потратил более 212 млн долларов.

победил генпрокурора штата Кена Пакстона. От Техаса демократа в Сенат не избирали . На поддержку Пакстона Илон Маск потратил более 212 млн долларов. Южная Каролина. Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм , сестру покойного сенатора Линдси Грэма, которая временно занимала его место. Демократы не выигрывали здесь выборы в Сенат с 1998 года . Эндрюс станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата.

победила , сестру покойного сенатора Линдси Грэма, которая временно занимала его место. Демократы не выигрывали здесь выборы в Сенат . Эндрюс станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата. Северная Каролина. Бывший губернатор Рой Купер победил ставленника Трампа Майкла Уотли. В последний раз демократ выигрывал здесь выборы в Сенат в 2008 году .

Бывший губернатор победил ставленника Трампа Майкла Уотли. В последний раз демократ выигрывал здесь выборы в Сенат . Огайо. Бывший сенатор Шеррод Браун победил республиканца Джона Хастеда и возвращается в Вашингтон через два года после поражения.

Бывший сенатор победил республиканца Джона Хастеда и возвращается в Вашингтон через два года после поражения. Айова. Демократ Джош Тюрек победил республиканку Эшли Хинсон. После подсчета 94% голосов у него было 50,7% против 46,2%.

Свои места демократы удержали, в частности в Джорджии, где переизбран Джон Оссофф, и в Нью-Гэмпшире. Оссофф стал первым с 1990 года сенатором-демократом от Джорджии, избранным на второй полный срок.

"Пять слов для американского народа: помощь уже на подходе", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, американцы проголосовали за перемены.

Губернаторы и Палата представителей

Демократы отобрали у республиканцев и губернаторские посты:

Джорджия. Кейша Лэнс Боттомс станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США и первым губернатором-демократом штата с 1998 года .

станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США и первым губернатором-демократом штата . Техас. Джина Инохоса победила Грега Эбботта. Она станет первой женщиной-губернатором латиноамериканского происхождения в штате, где республиканцы удерживали этот пост более 30 лет.

победила Грега Эбботта. Она станет первой женщиной-губернатором латиноамериканского происхождения в штате, где республиканцы удерживали этот пост более 30 лет. Айова. Роб Сэнд стал первым губернатором-демократом штата почти за 16 лет.

стал первым губернатором-демократом штата почти за 16 лет. Огайо. Губернатором избрана демократка Эми Эктон.

По данным AP, демократы также на грани победы в Палате представителей. Они отобрали у республиканцев более полудюжины округов.