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Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата

07:12 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не побеждали десятилетиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Шесть отобранных мест

До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно было отобрать в чистом виде четыре мандата. Они получили шесть:

  • Канзас. Пастор Адам Гамильтон победил действующего сенатора Роджера Маршалла. Это первая с 1932 года победа демократа на выборах в Сенат от Канзаса.
  • Техас. Джеймс Таларико победил генпрокурора штата Кена Пакстона. От Техаса демократа в Сенат не избирали с 1988 года. На поддержку Пакстона Илон Маск потратил более 212 млн долларов.
  • Южная Каролина. Энни Эндрюс победила Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма, которая временно занимала его место. Демократы не выигрывали здесь выборы в Сенат с 1998 года. Эндрюс станет первой женщиной, избранной в Сенат от этого штата.
  • Северная Каролина. Бывший губернатор Рой Купер победил ставленника Трампа Майкла Уотли. В последний раз демократ выигрывал здесь выборы в Сенат в 2008 году.
  • Огайо. Бывший сенатор Шеррод Браун победил республиканца Джона Хастеда и возвращается в Вашингтон через два года после поражения.
  • Айова. Демократ Джош Тюрек победил республиканку Эшли Хинсон. После подсчета 94% голосов у него было 50,7% против 46,2%.

Свои места демократы удержали, в частности в Джорджии, где переизбран Джон Оссофф, и в Нью-Гэмпшире. Оссофф стал первым с 1990 года сенатором-демократом от Джорджии, избранным на второй полный срок.

"Пять слов для американского народа: помощь уже на подходе", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, американцы проголосовали за перемены.

Губернаторы и Палата представителей

Демократы отобрали у республиканцев и губернаторские посты:

  • Джорджия. Кейша Лэнс Боттомс станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США и первым губернатором-демократом штата с 1998 года.
  • Техас. Джина Инохоса победила Грега Эбботта. Она станет первой женщиной-губернатором латиноамериканского происхождения в штате, где республиканцы удерживали этот пост более 30 лет.
  • Айова. Роб Сэнд стал первым губернатором-демократом штата почти за 16 лет.
  • Огайо. Губернатором избрана демократка Эми Эктон.

По данным AP, демократы также на грани победы в Палате представителей. Они отобрали у республиканцев более полудюжины округов.

Накануне голосования аналитики РБК-Украина разбирали, как результаты выборов могут изменить баланс сил в Вашингтоне и какие риски они несут для Украины. Бывший посол Украины в США Олег Шамшур, в свою очередь, считает, что даже победа демократов не изменит политику США в отношении Киева, а Украину ждут два сложных года.

Настроения избирателей в день голосования говорили не в пользу Белого дома. По предварительным данным опроса CNN, работу Трампа не одобряют около 60% американцев, пришедших на участки.

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