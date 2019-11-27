Проти Пашинського можуть порушити нові кримінальні справи

Фото: Сергій Пашинський (nfront.org.ua)

Рябошапка не уточнив, чого будуть стосуватися нові кримінальні справи

Генеральна прокуратура готується відкрити нові кримінальні справи проти колишнього голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, народного депутата 8 скликання Сергія Пашинського. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чи будуть нові справи щодо Пашинського, генпрокурор відповів, що не виключає цього. Водночас, Рябошапка не пояснив, чого стосуватимуться нові провадження.

"Що стосується запитання про колишнього голову комітету ( Сергія Пашинського, - ред.) - я цього не виключаю", - заявив Рябошапка.

За його словами, прокуратура подасть клопотання до суду про продовження терміну тримання під вартою.

"Продовжено термін розслідування цієї справи, за якою він тримається під вартою. Незабаром завершується строк дії судового рішення щодо тримання під вартою. Відповідно, ми будемо звертатись щодо продовження", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, екс-нардепу Сергію Пашинському, підозрюваному в умисному нанесенні тілесних ушкоджень, надали статус людини, якій загрожує небезпека.

Як писало РБК-Україна, за рішенням суду колишній парламентарій перебуває під вартою. Його взяли під арешт без можливості застави у справі про стрілянину в жителя одного із сіл Васильківського району В'ячеслава Хімікуса. Інцидент стався два роки тому.

Крім того, Генеральна прокуратура відкрила кілька нових справ проти екс-нардепа Сергія Пашинського. Одне з них пов'язане зі схемами в оборонній сфері.