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Рябошапка: екс-нардепам пред'явили близько 10 підозр

Новини » Політика    18.10.2019 - 17:05
Рябошапка: екс-нардепам пред'явили близько 10 підозр
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

При Рябошапці активізувалося кримінальне переслідування колишніх нардепів

З початку вересня українські правоохоронці повідомили близько 10 підозр колишнім народним депутатам. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про підозри, оголошених після того, як Рябошапка отримав посаду генерального прокурора.

"З початку вересня близько 10 підозр було пред'явлено колишнім народним депутатам", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру колишньому нардепу Костянтину Жеваго. Станом на жовтень бізнесмен оголошений в розшук. Жеваго проходить підозрюваним у справі про розтрату 2,5 млрд гривень банку "Фінанси і кредит"

Крім того, підозру оголосили колишньому депутату Дмитру Білоцерковцю. НАБУ підозрює його в недостовірному декларуванні на 3,8 млн гривень.

Сьогодні Апеляційний суд залишив колишнього нардепа Сергія Пашинського під вартою. Йому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто заподіяння тілесного ушкодження, небезпечного для життя.

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Новини України нардепподозрениеРуслан Рябошапка
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