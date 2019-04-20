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Суд розпочав засідання з розгляду позову проти Зеленського

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 22:33
Суд розпочав засідання з розгляду позову проти Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Початок засідання було анонсовано на 21:00

У Шостому апеляційному адмінсуді Києва почалося засідання з розгляду позову про скасування реєстрації кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна із залу суду.

Зазначимо, засідання почалося із затримкою в півтори години через участь одного ыз суддів в іншому засіданні.

На засіданні присутній довірений представник Володимира Зеленського Сергій Іонушас.

 
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Відзначимо, в команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов і заявили, що на цій стадії виборчого процесу не є законним.

Довірений представник Володимира Зеленського Сергій Іонушас заявив, що ризику зриву виборів у зв'язку з позовом немає.

У свою чергу, позивач Андрій Хілько заявив, що до рішення Верховного суду щодо скасування реєстрації кандидата Зеленського розгляд справи не зможе вплинути на вибори.

Раніше Хилько повідомляв, що позов про скасування реєстрації кандидата в президенти України Володимира Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом.

 

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