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У суді пояснили причину затримки розгляду позову проти Зеленського

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 22:19
У суді пояснили причину затримки розгляду позову проти Зеленського
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Станом на 22:10 судове засідання ще не почалося

Колегія суддів не може зібратись на розгляд позову щодо скасування реєстрації кандидата у президенти Володимира Зеленського через участь одного із суддів у іншому засіданні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Шостого апеляційного адмінсуду міста Києва.

За його словами, один із представників колегії суддів наразі зачитує рішення у іншій справі.

"Тому не можуть зібратись. Казали, що завершить після 22:00. Але це не точно", - повідомив Яцків.

Зазначимо, у команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним.

Довірений представник Володимира Зеленського Сергій Іонушас заявив, що ризику зриву виборiв, у зв'язку із позовом, немає.

В свою чергу, позивач Андрій Хілько заявив, що до рішення Верховного суду щодо скасування реєстрації кандидата Зеленського розгляд справи не зможе вплинути на вибори.

Раніше Хілько повідомляв, що позов щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом.

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