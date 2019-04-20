Позивач розповів, чи зможе розгляд позову проти Зеленського вплинути на вибори

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

За словами Хілько, до рішення Верховного суду розгляд позову не зможе вплинути на вибори

До рішення Верховного суду щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського розгляд справи не зможе вплинути на вибори. Про це повідомив позивач Андрій Хілько, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що подія відбулась 18 квітня.

"Я одразу подав позов, учора, 19 квітня. Сьогодні відкрили провадження. Виборче законодавство передбачає терміни. Суд зобов'язаний за дві доби розглянути позов. До остаточного рішення Верховного суду це (цього суду, - ред.) не вплине на вибори", - повідомив Хілько.

Зазначимо, що до суду прибув довірений представник кандидата Володимира Зеленського Сергій Іонушас.

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Раніше Хілько повідомляв, що позов щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом.

Зазначимо, у команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним.

Представник виборчого штабу Зеленського Святослав Юраш заявив, що скасування реєстрації кандидата було б незаконним перед повторним голосуванням.