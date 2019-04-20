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Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України

Новини » Політика    20.04.2019 - 20:27
Порошенко підписав указ про європейську та євроатлантичну інтеграцію України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 20 квітня, підписав указ "Питання європейської та євроатлантичної інтеграції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Зокрема, указом затверджується План заходів по реалізації стратегічного курсу України на отримання повноправного членства в ЄС та в Організації Північноатлантичного договору "з метою забезпечення незворотності європейського та євроатлантичного курсу України", згідно з ч. 3 ст. 102 Конституції України.

"Кабінет міністрів України повинен забезпечити виконання Плану заходів та щокварталу інформувати президента України про хід виконання, а також звітувати про виконання зазначеного Плану у встановлені терміни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 10 квітня Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про роботу органів влади відповідно до курсом на інтеграцію в Євросоюз і НАТО.

Раніше, в березні НАТО підтвердило можливість вступу України в альянс. Зокрема, таким чином, генсек Йенс Столтенберг прокоментував закріплення курсу на НАТО в Конституції України.

Відзначимо, в квітні міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив упевненість, що курс України на європейську та євроатлантичну інтеграцію не зміниться, хто б не очолив країну за підсумками другого туру президентських виборів. Він також заявив, що зовнішня політика України не зміниться.

 

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