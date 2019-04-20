Суд начал заседание по рассмотрению иска против Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Начало заседания было анонсировано на 21:00

В Шестом апелляционном админсуде Киева началось заседание по рассмотрению иска об отмене регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отметим, заседание началось с задержкой в полтора часа из-за участия одного из судей в другом заседании.

На заседании присутствует доверенный представитель Владимира Зеленского Сергей Ионушас.

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Отметим, в команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

Доверенный представитель Владимира Зеленского Сергей Ионушас заявил, что риска срыва выборов в связи с иском нет.

В свою очередь, истец Андрей Хилько заявил, что до решения Верховного суда по отмене регистрации кандидата Зеленского рассмотрение дела не сможет повлиять на выборы.

Ранее Хилько сообщал, что иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом.