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Позов до суду проти Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом, - позивач

Новини » Вибори 2019    20.04.2019 - 21:11
Позов до суду проти Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом, - позивач
Фото: Андрій Хілько (РБК-Україна)

За словами Хілько, є дві позовні вимоги

Позов щодо скасування реєстрації кандидата у президенти України Володимира Зеленського стосується підкупу виборців кандидатом. Про це повідомив адвокат та позивач Андрій Хілько, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що є дві позовні вимоги.

"Що треба визнати факт правопорушення. Тобто, дію, яка є порушенням, а потім вже на основі визнання вчинити певні дії ЦВК. Якщо, наприклад, ми зараз під час судового засідання встановимо, що кваліфікація недостатньо мотивована, я як позивач можу написати клопотання і змінити позовну вимогу. Тобто, ми зараз будемо обговорювати це в судовому засіданні",- заявив Хілько.

За його словами, позов був поданий до суду вчора.

"Позов в рамках порушення законодавства, яке стосується підкупу виборців, але це не підкуп грошима. Був підкуп у виді чітких висловів, які чітко встановлені законодавством як посил до підкупу", - додав він.

 

Фото: ситуація під Шостим апеляційним судом Києва (РБК-Україна)

Нагадаємо, адвокат Андрій Хилько повідомив, що Шостий апеляційний суд Києва сьогодні, 20 квітня, розгляне можливе анулювання реєстрації Володимира Зеленського кандидатом в президенти.

За його словами, засідання відбудеться за адресою: вул.Московська, 8, корпус 30, зал засідань 2. час початку 21:00, 20 квітня.

Цю інформацію підтвердив і представник суду.

У свою чергу, у команді кандидата на виборах президента України Володимира Зеленського прокоментували судовий позов і заявили, що на цій стадії виборчого процесу це не є законним.

Представник виборчого штабу Зеленського Святослав Юраш заявив, що скасування реєстрації кандидата було б незаконним перед повторним голосуванням.

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